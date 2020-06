Gastronómicos piden que se reactive la actividad del sector los fines de semana

Compartir

Eusebio Salinas, secretario general de UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina)en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la difícil situación por la que atraviesa el sector ante la pandemia de coronavirus y el aislamiento social que obligó a un parate total de la actividad que ya lleva más de dos meses sin movimiento.

“La situación difícil se da en muchos sectores, nosotros presentamos al gobierno a través del ministro Jorge Ibáñez un pedido para que la actividad por lo menos la gastronómica empiece a funcionar los fines de semana en Formosa ya que no hay todavía ningún tema de coronavirus, le pedimos con ansias porque estamos viendo que cada vez la actividad se va cayendo más, ellos están haciendo un buen trabajo en la parte de salud y por eso los felicitamos pero también hay que acordarse de que el trabajo es salud y eso dignifica a las personas que quieren llevar su plata a la casa y aquel que estaba acostumbrado a llevar su sueldo y hoy solo lleva la mitad, no llega ni a cubrir sus gastos fijos y eso es lamentable”, explicó.

Asimismo aseveró que hay muchos trabajadores con severos problemas de salud por esta situación. “Hay afiliados que casi se quitaron la vida, que tuvieron problemas, algunos están con psiquiatras, otros con psicólogos, haciendo terapia porque la están pasando mal, esa es nuestra gran preocupación por eso pedimos al gobierno porque también somos parte de la economía de la provincia y tenemos derechos, estamos pasando toda esta situación pero hay que rever esto ya que hay provincias que tuvieron casos y ya están reactivando la actividad con todo el protocolo por eso queremos que analicen y vean la posibilidad de por lo menos los fines de semana ir haciendo una prueba piloto para empezar a que esta actividad reactive porque los que están en pie todavía lo hacen a base de delivery pero no recaudan ni el 15% y con eso no se cubren los gastos”.

Explicó además que el rubro de moteles también atraviesa por un complicado escenario. “Es un rubro que está parado y podría trabajar con un protocolo, en el caso de los moteles se pueden llegar a abrir ya que no está ingresando gente a Formosa, se toman todos los recaudos y puede trabajar porque es un rubro donde hay personal que cobra hoy la ayuda del estado pero si esto sigue así vemos el final que va a tener y nosotros lo estamos anticipando con tiempo”.

Seguidamente habló del cierre del conocido hotel Casa Grande que tras más de 20 años de servicio, bajará las persianas dejando 10 desempleados. “Quedaron 10 afiliados nuestros sin su fuente laboral, era una sociedad que había alquilado Casa Grande, se le cumplió el contrato y la propietaria no lo renovó, por ende estos profesionales quedaron sin trabajo”, lamentó.

Detalló que “esta sociedad tenía 90 días de anticipación para comunicarle a los trabajadores y eso tampoco se cumplió, con este tema del coronavirus los hoteles no están trabajado, no viene nadie a Formosa, no hay vuelos, las fronteras están cerradas, eso también sumó a la no renovación del contrato de esta empresa”.

“Nosotros nos enteramos la semana pasada de este tema, fuimos a la Subsecretaría de Trabajo y denunciamos lo que ocurrió, hubo una conciliación para este jueves porque ellos se comprometieron a indemnizar y tienen que llevar la propuesta, el sábado estuvieron presentes en el hotel porque fue un escribano a notificar el cese de actividad por el tema de que no se les renueva el contrato y no puede seguir explotando sumado a que el hotel está vacío, estuvimos presentes ahí, el compromiso es de hacerles la liquidación, tienen que tener una respuesta en estos días, estamos esperando eso”, explicó.

“Con esta nueva administración hay empleados que tienen 3 años de antigüedad y había algunos que tenían más antigüedad, algunos 13, otros 15 años porque venían de otra razón social. Nosotros estamos hablando con nuestros asesores legales, nos pusimos a disposición de nuestros trabajadores porque ahí también hay que ver eso, ya está en estudio ese tema, hay una complejidad en la cuestión”, finalizó explicando.