GDA denunció que una escuela técnica deja vencer leche, chocolatada y azúcar destinados a los alumnos

Nilda Beatriz Patiño, Secretaria General del Gremio de los Docentes Autoconvocados, expresó su indignación y calificó de “criminal” la actitud y acción de autoridades de la EPET N° 7 quienes habrían dejado vencer, descomponer y abicharse alimentos que debían haber sido entregados a alumnos, tales como leche, azúcar y leche chocolatada, lo cual fue corroborado por comedores escolares.

“Mientras el Gobernador anuncia como gran logro de su gestión los miles de millones de pesos invertidos en alimentos para los chicos y jóvenes, en esta institución del Circuito 5 sus autoridades desconocieron su política”, aseveró.

“En el 2020 debimos hacer presentaciones escritas para que procedan a entregar los paquetes de leche y no diluirla y entregar leche aguada en botellas de vidrio. Pero, resulta evidente que gozan de protección porque son numerosas las denuncias por varias cuestiones económicas y financieras sin resultados hasta hoy, aunque esta acción es imperdonable”, sentenció Patiño.

“En una comunidad con necesidades, pedir 1400 pesos para inscripción y seguro y no repartir alimentos que hoy deben ser desechados, es como mínimo un acto de perversión”, expresó.

“Nada puede ser peor, en este momento de crisis sanitaria y económica que nuestros alumnos se queden sin su merienda o su desayuno por la decisión criminal de una autoridad; sin embargo, una cosa es segura, todos los funcionarios que apañan esto son responsables y cómplices de dejar a esos niños y jóvenes sin un alimento que el Estado provincial y nacional destinó para ellos”, manifestó.

Por lo expuesto, aseguró que “haremos nueva presentación administrativa y si no tenemos respuestas nos presentaremos a la Secretaría de DD.HH. de la Provincia, a la Defensoría de Menores y a la Coordinación de Cooperadoras Escolares”.

