Gerardo Morales: “Hoy el país necesita un líder, que tenga carácter, experiencia, decisión y capacidad de gestión, siempre en el marco de un colectivo, que no se esté peleando todos los días, que es lo que pasa en el Frente de Todos”

El gobernador de Jujuy, y candidato a presidente por la UCR, Gerardo Morales, dialogó con Eduardo Serenellini, por radio Continental, aquí lo más relevante de esa entrevista:

ES Qué argentina difícil estamos teniendo y que difícil para ustedes tener una propuestas para sacarnos de acá

GM: Es un año importante, se viene un cambio de gobierno, y en mi opinión se definen unas cuantas cosas más: la expectativa es que la elección marque el fin de un ciclo, el del Kirchnerismo, que durante 15 años ha generado un cambio cultural negativo para el país. Es un año importante porque es la posibilidad que tenemos todos los argentinos de que haya un gobierno diferente al actual, que lamentablemente ha profundizando los problemas del país, que ha hundido el barco, ha complicado la situación de las cuentas públicas, la situación de la gente con tanta inflación, la situación del que quiere producir y generar trabajo con tanta incertidumbre y tantos problemas en la economía.

El desafío es trabajar para cambiar esto, y eso estamos haciendo en Juntos por el Cambio, bastante mejor que en 2015, en ese año llegada esta etapa no teníamos un programa de gobierno, y hoy prácticamente lo tenemos, un programa que hemos trabajado durante todo el año pasado con las fundaciones de los cuatro partidos nacional que integramos Juntos por el Cambio.

ES: ¿Es un programa común?

GM: Ese programa es común, luego cada candidato, y eventualmente el que llegue a ser presidente le va a dar a la gestión su impronta.

En mi opinión hoy el país necesita un líder, que tenga carácter, experiencia,decisión y capacidad de gestión, siempre en el marco de un colectivo, de una fuerza que no se esté peleando todos los días, que es lo que pasa en el Frente de Todos.

Nosotros entre 2015 y 2019 hicimos cosas bien y cosas mal, pero no esta novela de peleas de todos los días, de todos contra todos por espacios de poder, que generan una anarquía que le impide al Frente de Todos resolver los problemas de los argentinos.

ES Hay dos temas medulares: Inseguridad y economía, ¿qué propuestas tiene en esos temas?

GM El tema de la inseguridad, requiere un Estado presente, particularmente la situación de narcotráfico en Rosario, pero si no se toma el toro por las astas, se va a extender a todos los centros urbanos más importantes del país, requiere un estado presente, un estado fuerte.

Sobre el tema Rosario hace más de un mes le envíamos una carta documento al presidente, para que tomen las riendas de la situación, convoque al Consejo de Seguridad interior, convoque al Comité de Crisis en Rosario, lo que implica poner a todas las fuerzas de seguridad bajo un comando unificado que, no sea la jurisdicción de Rosario o Santa Fé, mayor dotación de efectivos en ese contexto, y tareas de inteligencia. Esto también lo viene diciendo el Ministerio Público Fiscal.

ES: El tema es que no es solo Rosario, el Conurbano bonaerense está pasando por una situación simila.

GM Claro, por eso en la medida en que no haya una señal fuerte en Rosario, esto va a

terminar saltando y agravando la situación de otros lugares. El conurbano está en una situación difícil ya en ese sentido, y por eso nosotros le hemos planteado el tema de la inteligencia criminal. En el informe que ha publicado el año pasado el Ministerio Púbnlico Fiscal da cuenta de cómo llega la droga, de las cocinas que hay en Rosario, y de cómo llega la droga vía Uruguay vía aérea y también vía terrestre, como se dan órdenes desde distintos centros penitenciarios de la provincia de Buenos Aires para que actúen los narcotraficantes en Rosario.

ES: El presidente dijo que en las cárceles no hay celulares, no lo dijo él sino su vocera, pero si lo dijo su vocera yo interpreto que es como si lo dijo él

GM Lo que dijo la vocera no es cierto, el informe del ministerio Público da cuenta de cómo manejan a discreción celulares y también da cuenta de la necesidad de manejar a discreción inteligencia sobre funcionarios y autoridades del propio servicio penitenciario. Cuando estamos a este nivel ya hay vínculos de sectores del narcotráfico con sectores de la policía, de la institucionalidad, con algunos sectores de la justicia, del gobierno.

ES¿Y qué opina de este episodio del narco que se quería fugar en helicóptero?

GM Ahí hay un claro ejemplo de una logística que no se maneja solo desde la cárcel. Esto pone en debate la necesidad de tener un estado presente y fuerte, hay áreas en las que el Estado debe estar presente con una presencia ordenadora y vocación de combatir a las mafias.

ES: ¿Usted tiene intención de modificar la Constitución Nacional?

GM: Nosotros en Jujuy hemos puesto en marcha un proceso para modificar la Constitución Provincial, podría haberlo hecho para reelegirme, pero eso no está en nuestra convicción, lo hicimos para mejorar la calidad institucional. Vamos a prohibir los fueron, los cortes de ruta, vamos a proponer una reglamentación de la protesta en los términos que plantea Naciones Unidas, el derecho a protestar no te da derecho a vulnerar derechos, vamos a modificar también la facultad del indulto, prohibirlos para casos de corrupción, femicidios.

ES ¿Y a nivel nacional lo va a impulsar?

GM Sería bueno que nuestra Constitución Nacional pudiera mejorar la calidad de las instituciones y la política, pero esto lo estamos impulsando en la provincia de Jujuy.

ES ¿Cómo ve al partido libertario con tanto avance?

GM Hay un voto joven muy fuerte allí, los jóvenes están mal con mucha bronca, no ven horizonte, los chicos que se pueden ir del país se van, lo que no pueden la pasan muy mal porque no ven futuro, porque no ven que las cosas puedan mejorar.

De todos modos yo creo que hay que correr el velo allí, hay que hablar bastante, discutir mucho este tema porque votar a Milei es un salto al vacío, no hay gobernabilidad posible allí, no hay experiencia de gestión, y hay propuestas lindantes a la locura, como la venta de órganos, de armas, terminar con la educación pública, con el Banco central, nadie puede creer que esto pueda servir para garantizar el principio de la libertad que ellos levantan.

La irrupción de Milei claramente es funcional a que pueda seguir gobernando el kirchnerismo, hay que hablar, informar, no hay que botar con bronca, hay que votar con sensatez, porque necesitamos un gobierno que realmente sea la contracara de lo que está viviendo la República Argentina hoy.

ES ¿Cómo bajaría la inflación?

GM: Tenemos programa monetario, financiero, vamos a tener una política de tipo de cambio que vaya lo más rápido posible a la unificación, hay que terminar con la brecha cambiaria, hay que bajar considerablemente la inflación, hay que bajar el gasto público, que este gobierno ha agravado, el déficit en energía en diciembre de 2019 era de 4200 millones de dólares, el año pasado ha cerrado en 13 mil millones, el déficit en la empresas públicas rea de 1700 millones de dólares,l el año pasado cerró en 5300 millones, solo en esas dos cuentas han provocado un desastre.

Las organizaciones sociales han manejado el año pasado 700 millones de pesos, yo en Jujuy este año con un fondo de 5 mil millones puse en marcha un programa de inversión productiva en Jujuy, devolvemos entre 30 y 60 del impuesto a las ganancias, el sistema se hace cargo de las contribuciones patronales que son un tercio del costo laboral, devolvemos entre un 5 y 30 del capital invertido depende de la mano de obra intensiva ocupada, No solo ponemos a cero los impuestos provinciales sino que bajamos significativamente la presión fiscal nacional.

Esto demuestra que no podemos quedar enredados en resolver solo la macro, en cada crisis se ocuparon de la macro pero no hubo cambios estructurales productivos que es lo que nosotros vamos a hacer: vamos a modificar totalmente la legislación para apoyar a las micro, las pequeñas empresas, luego otra para las medianas. vamos a poner en marcha medidas para generar más producción y más trabajo porque el trabajo es lo único que saca a los pobres de la pobreza.

_ES: El Papa Francisco dijo que no sabe lo que pasa en la Argentina porque no mira las noticias, ¿qué opina de esto?_

GM: No quiero opinar del Papa, pero creo que sabe bastante lo que pasa en la Argentina, y que también a veces se mete bastante en lo que pasa.