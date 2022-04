Gerardo Piñeiro: “Cerraron el circo, se apagaron las cámaras. Es hora que se dediquen a gobernar y atender los problemas de la gente”

Compartir

“El gobierno ya terminó de festejar los 143 años de lafundación de la ciudad de Formosa, con una gran fiesta de nivel internacional. Con actos conmemorativos les decían al mundo que Formosa sera un polo turístico, festivales y ferias le dieron su marco hasta una carrera internacional de bicicletas se sumo para a la ocasión”, expresó el Concejal capitalino Gerardo Piñeiro.

“Mientras tanto las lluvias ponían al desnudo la realidad en que vivimos los vecinos Formoseños, la falta de previsibilidad de quienes nos gobiernan a la hora de hacer obras públicas, condenan a miles de familias a vivir en barrios construidos en zonas inundables sin rellenar previamente los terrenos, no hacer las obrascomplementarias de desagües que garanticen a los vecinos una vida saludable en comunidad, donde poder vivir, desarrollarse y progresar en viviendas dignas”.

Continúo diciendo ”hoy no tenemos el servicio de colectivos urbanos y el Intendente envés de sancionar a la empresa Crucero del sur por no haber tomado los recaudos necesarios, salió a decir que el servicio lo van a prestar las combis punto a punto cuando hace más de una semana que la empresa sabia que la Distribuidora no le podía garantizar la provisión del gas oil”.

“Hasta cuando vamos a seguir siendo complaciente con una empresa que no le interesa brindar en forma eficiente un servicio público de pasajeros. Cuando se van a poner los pantalones largos y defender los derechos de la sociedad y dejar de proteger los negocios e intereses de pocos”, se pregunto el edil.

“Basta de convivencia a espaldas y en detrimento de los intereses del pueblo, están caminando en una línea muy delgada entre la negligencia y los delito de incumplimiento de los deberes públicos”.

“Voy a ir a fondo en esta cuestión, ya dejé sentada mi postura cuando se analizaba el aumento del boleto, ese no era el principal problema el problema está dado en la desinversion que la empresa crucero del sur Deliberadamente ocasiona en el transporte público de pasajeros urbano en Formosa, a la vista de funcionarios cómplices que lo dejaron”. aseguró.

“Es hora que se pongan a gobernar, la ciudad está colapsada y los formoseños necesitan solucionar los problemas que tienen, finalizó diciendo el Concejal Gerardo Piñeiro.



