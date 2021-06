Gerardo Piñeiro: “El Gobierno estaría dejando sin vacunas a personas de riesgo”

Compartir

El concejal Gerardo Piñeiro presento una denuncia formal ante la fiscalía sobre supuesta vacunación VIP y expreso que “como en el resto del país, en Formosa también existirían listas de vacunados VIP. El manejo político e inmoral que se estarían realizando con el manejo del sistema de vacunación de personas en situaciones de riesgo de salud es en algunos casos inaceptable”.



“Estamos hablando de lo que estaría pasando en algunos centros de vacunación habilitados para personas que se encuentran en la franja de riesgo por padecer enfermedades como Diabetes, obesidad de grado dos y tres, enfermedades cardiovasculares, renal crónica, enfermedades respiratorias, cirrosis, VIH, trasplantados de órganos sólidos, Sindrome de Downs, enfermos mentales y de desarrollo, pacientes oncológicos y pacientes con tuberculosis activa, muchos de ellos, hoy estarían siendo privados de poder acceder a su vacuna, porque punteros políticos afines al Gobierno estarían haciendo pasar a jóvenes sanos que todavía por calendario no le corresponde recibir su vacuna como personas en situación de riesgo”, denunció el concejal.



“Se pusieron a pensar en algún momento que no es una simple picardía criolla como el adelantarse en la cola de un supermercado, que estamos hablando de la vida de personas en riesgo. Están jugando con la vida de muchos formoseños que de otra manera no podrían tener la posibilidad de vacunarse y con ello tener una mejor calidad de vida y en muchos de los casos de recibir la vacuna es la única posibilidad de seguir viviendo”, agregó.



“Más allá de la clase política inmoral que ya nos tiene acostumbrados a manejos como estos, como cuando otorgaban pensiones por invalidez a personas sanas sin tener en cuenta que privaron de dicho beneficio a otros ciudadanos que lo necesitaban. Lo que me duele es el comportamiento de un sector de la sociedad que verdaderamente estarían actuando como verdaderos delincuentes robándose la vacuna que a otros les corresponde y privándolos con dicha actitud mezquina de tener una mejor calidad de vida a formoseños que verdaderamente se encuentra comprendidos dentro de las situaciones de riesgo en estos momentos difícil”, reflexiono Piñeiro.



Denuncia presentada en el Ministerio Público Fiscal.

“En situaciones como lo es esta pandemia que estamos atravesando, nos permite entender porque como pueblo tenemos un Gobierno déspota, autoritario, desde hace 26 años. Y ello es porque es el fiel reflejo de lo que somos como sociedad, capaz de robarnos una vacuna que le correspondía a otro vecino, como es el caso de una persona con Sindrome de Downs que falleció hace pocos días, sin poder acceder a su vacuna adquiriendo el virus un día antes de que el Gobierno anuncie que se podían vacunar y falleció, paradójicamente, un día antes que le tocaba su turno para recibirla, mientras tanto muchos hijos de punteros o de amigos del poder se estarían vacunando y privando a personas de riesgo como fue el caso de ella, que de recibir la vacuna se hubiera podido salvar su vida, pero no podemos volver desgraciadamente el tiempo para atrás, pero si podemos cambiar nuestras actitudes y comportamientos sociales hacia adelante”, sentenció el edil.



“Es importante que como sociedad entendamos que a medida que se vayan inoculando las franjas de riesgos, vamos a poder ir teniendo la posibilidad de volver todos a un estado de normalidad, volviendo a la apertura y flexibilización de las actividades, económicas, laborales, recreativas, deportivas, culturales, etc., y para lograr eso, mucho depende de nosotros que tenemos que denunciar y erradicar de una vez por toda actitudes delictivas e inmorales como estas”.

“Hoy me vi en la obligación de denunciar formalmente ante la Fiscalía de Primer Instancia en lo Penal, por medio del Correo Electrónico habilitado por el Poder Judicial esta situación, primero porque soy concejal de la ciudad y en mi condición de funcionario público, al tomar conocimiento de circunstancias que podrían traer aparejado hechos delictivos, tengo la carga pública de denunciarlo ante la justicia, me lo impone la ley, me lo impone la propia Constitución”, afirmo Gerardo Piñeiro.



“Y será el Fiscal penal de turno quien deberá investigar, para ello solicité que como medio de prueba se preserven que de todos los centros de vacunación para personas en situaciones de riesgo adjunten los listados de todos y cada uno de los ciudadanos que recibieron su vacuna y que se Intercrucen los datos para saber cuántas de esas personas se encuentran en situación de riego , incluidas en el Decreto, y cuantas fueron indebidamente vacunados robándole el derecho a la vida a otro ciudadano formoseño.”, expreso el concejal.



Para finalizar, dijo Gerardo Piñeiro: “Mi único compromiso es con el pueblo formoseño que me eligió para que lo represente y controle la legalidad de los actos de gobierno”.

