Germán Gómez, la revelación juvenil de Policial que pisó fuerte en el Sudamericano de Tacna

La selección argentina juvenil consiguió el subcampeonato en el Sudamericano de Tacna, y así, logró la clasificación al mundial del próximo año. Hablamos con uno de sus protagonistas, German Gómez, destacado como mejor opuesto del torneo. Joven oriundo de Carolina, Corrientes, con una particular historia de crecimiento en este deporte, la cual nos pareció interesante mostrarles.

Bueno para arrancar, contanos un poco a qué edad empezaste a jugar al vóley y en qué club.

–Empecé a jugar al voley a los 11 o 12, al principio mi hermana me llevaba a sus entrenamientos. Ahí fui arrancando, después ya me sume con el equipo masculino de mi localidad Carolina Voley donde empecé a jugar mis primeros torneos. Al mismo tiempo arranqué a jugar los Juegos Evita, donde comencé a jugar con Sportivo Santa Lucia.

¿Cómo fue eso que los técnicos de Policial de Formosa te vieron en un torneo y pasaste de jugar inferiores en tu club, a jugar una Liga Nacional y un Sudamericano de clubes? ¿Qué se sintió? ¿Era un sueño o lo veías muy lejano?

–Lo que pasó con Policial fue una locura, fuimos a un torneo en Resistencia, Chaco, dónde también estaba participando Policial, me vieron jugar y me llamaron. Paso todo tan rápido que es casi increíble.

En menos de un año Germán logró disputar una Liga Nacional, un Sudamericano de clubes, División de Honor Metropolitana y un Sudamericano con la Selección Argentina. ¿Sos consciente de eso?

–Me dicen todo lo que logré en menos de un año y todavía no caigo, no me la creo, parecía algo tan lejano que un día para el otro se dio…

Hablando más del Sudamericano donde consiguieron la clasificación al Mundial, ¿Cuáles eran las expectativas del equipo? y ¿Las tuyas, las personales?

–Somos un equipo muy unido, todos tiramos siempre para el mismo lado y sabemos lo que queremos. Si bien está vez no se pudo, seguimos firmes y creciendo juntos. Vamos a seguir trabajando como equipo para llegar a los resultados que queremos.

Felicitaciones por el premio como mejor opuesto, ¿Lo esperabas? ¿Te sentís cómodo en esa posición?

–Gracias, no, no me lo esperaba. Fue algo nuevo jugar en una posición en la que nunca había jugado, si bien en policial ya lo había hecho, pero no tan frecuente. La verdad que sí, me sentí muy cómodo.

Queda mucho camino por recorrer, tan sólo 19 años … ¿Cuáles son tus sueños, aspiraciones?

–Con respecto a las aspiraciones hacia la selección creo que todo jugador sueña con llegar a la mayor y ganar algo con ella.

Para cerrar, abro la puerta por si querés dejar un mensaje para los chicos que recién están arrancando, que aspiran y sueñan con llegar a donde estas vos hoy en día.

–Para los chicos que recién están empezando les diría que se puede, con sacrificio, compromiso y responsabilidad se puede. Pero el mensaje también es para los padres y la familia, acompañen a sus hijos, hermanos o sobrinos porque cuando uno se siente acompañado y respaldado es un poquito más fácil.

