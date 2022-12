Gildo Insfrán: «En Formosa realizamos un abordaje integral de la salud»

El gobernador de Formosa, el doctor Gildo Insfrán, encabezó ayer martes 27 la inauguración de la nueva sala de equipamientos del Hospital Distrital “Eva Perón” de Ingeniero Juárez, en el oeste provincial.

Según hizo notar el primer mandatario, el tomógrafo helicoidal que fue instalado “es único en el país por el sintetizador de voz con el que se grabaron las voces en wichí y toba, para que los pacientes de estas etnias puedan acceder a este moderno estudio sin ningún tipo de inconvenientes, y diseñado para múltiples tareas: procedimientos vasculares, intervenciones cardíacas, neurocirugía y cirugías en general”.

Además de este tomógrafo de última generación y el intensificador de imagen Arco en C, la sala cuenta con un espacio para la recuperación de los pacientes y otro para sus familiares, puso de resalto el titular del PEP.

Insfrán comenzó su alocución diciendo que se estaba viviendo una jornada histórica, al recordarles a los jóvenes que “antes no había nada” en esa zona del territorio provincial y “llegar a Ingeniero Juárez era toda una travesía”, ya que “la ruta 81 no estaba pavimentada” y “no había la energía eléctrica que se tiene hoy, que está interconectada al sistema nacional, y tampoco conectividad, cuando ahora tenemos la fibra óptica”.

En ese sentido, volvió a elogiar “al amigo de los formoseños” el expresidente Néstor Kirchner, quien “un 14 de septiembre del 2004, con un calor inmenso, estaba aquí para inaugurar el Hospital”.

“En ese instante se lanzó la pavimentación de la ruta 81 en toda su extensión, 400 kilómetros”, subrayó, al acentuar que “estas cosas debemos transmitirles a los jóvenes para que se valoren estos gestos”.

Y prosiguió relatando que “fue en tiempo récord porque el 17 de septiembre de 2007, cerca de Chiriguanos, estábamos uniendo esta ruta pavimentada en toda su extensión. Desde Formosa hasta Embarcación, Salta, completando de esta manera un corredor bioceánico que es el Trópico de Capricornio”.

Abordaje integral

Aludiendo al plano de la salud, al observarla entre las autoridades a la doctora Cristina Mirassou, contrastó: “La miro y (antes) era sola en todo el Departamento Ramón Lista y hoy estamos hablando de la telemedicina”.

“En la provincia realizamos un abordaje integral de la salud, que incluye no sólo a la infraestructura hospitalaria y al acto médico, sino también al agua potable y redes de distribución, energía eléctrica, cloacas, viviendas, educación, conectividad, entre otros servicios”, distinguió el Gobernador.

Por ello, consideró importante recordar “todos los avances que logramos en estos últimos años en esta zona de la provincia, para valorar el trabajo realizado y el esfuerzo de todos”.

“Siempre decimos que nuestra política es antropocéntrica: el hombre está primero y todo lo que hacemos es en función del hombre, para que el hombre y la mujer vivan mejor”, destacó.

Oposición

Asimismo, en tono categórico, afirmó que no le importa “lo que diga la oposición”, porque “me interesa lo que piensan ustedes”, los formoseños, ya que “en definitiva son los que van a usar el servicio y van a valorar si sirve o si no, si se presta bien o mal”.

“Ellos lo único que saben es criticar y para más, hay personas que hace dos días llegaron a la provincia y vienen a contarnos cómo tiene que ser esto. A nosotros, que somos nacidos y criados aquí, conocemos y estamos en esta situación”, prosiguió.

En esa línea, planteó: “Si tan malo y feo es todo en Formosa, ¿para qué vinieron? ¿Por qué no se quedaron en esos lugares que dicen son el paraíso? Se hubieran quedado, ¿para qué vienen a sufrir?” a esta provincia.

Por el contrario, “¿no será que aquí, como decían los inmigrantes cuando venían a hacerse la América, vienen a hacerse la Formosa, aprovechando ciertas circunstancias, con algunas mañas que traen ya de esos lugares que ellos dicen son un paraíso? Creo que eso es lo que ocurre”.

Obras para el desarrollo

En ese contexto, Insfrán aprovechó la oportunidad para anunciar la pavimentación y desagües pluviales de la Avenida Juan Domingo Perón, la reparación total de la Degen y la plazoleta, más la construcción del pórtico de entrada a Juárez.

También, el llamado a licitación para la ejecución de la línea de 33 kilovoltios que va desde Ingeniero Juárez hasta Santa Rita, pasando por las comunidades aborígenes y criollas intermedias, al igual que la construcción del Destacamento policial de esa localidad, el centro de salud de Teniente Fraga y la terminación de la pileta municipal.

A eso se suma la construcción del jardín de infantes de la escuela N° 293, el polideportivo para la EPES N° 12, la escuela para adultos del barrio Obrero y de la escuela especial en el barrio Centro.

“Esto solamente lo hace un Gobierno peronista”, resaltó, por último.