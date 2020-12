Ginés afirmó que va a comenzar la campaña de vacunación Covid

Compartir

Linkedin Print

El ministro de Salud, Ginés González García, afirmó en la ciudad de Córdoba que la campaña de vacunación contra el coronavirus va a comenzar “antes de fin de año”, y en ese sentido destacó que está todo preparado para una aplicación “masiva e inédita”.

El funcionario nacional afirmó, en conferencia de prensa realizada en la sede del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), que el inicio de la campaña será “antes de fin de año, sin ninguna duda”. “Es inminente la llegada de las dosis. se van a suministrar con equidad, gradual y en simultáneo con todas las provincias”, aseguró el titular de la cartera de Salud.

Con respecto a la efectividad de la vacuna rusa Sputnik-V para los mayores de 60 años, González García afirmo que “ya se terminó la prueba” con esa franja etaria y que “se está esperando que lo apruebe el Ministerio de Rusia”, por lo tanto instó en “no generar desconfianza en la gente” con las informaciones que sostienen que esos medicamentos no son aptos.

Con respecto a las festividades de fin de año, el funcionario instó a los ciudadanos a “tener responsabilidad”.

Al referirse a la situación con la multinacional Pfizer, González García remarcó que desde el Gobierno nacional se los estimuló, se los protegió, se les prestó el Hospital Militar central para los ensayos y que luego “pidieron algunas condiciones que no estaban dadas en la legislación”.

“Hicimos la ley, se firmó y Pfizer dice que no fue suficiente. Nos sentimos bastante molestos con esa actitud”, agregó el funcionario y manifestó su expectativa de que la compañía revea esa postura.

Compartir

Linkedin Print