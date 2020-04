Ginés Gonzalez García adelantó que la cuarentena continuará, pero con más permisos en el interior de país

Compartir

El ministro de Salud, Ginés González García, señaló que a partir del lunes 27 de abril el aislamiento social, preventivo y obligatorio, implementado para evitar la propagación el avance del coronavirus va a continuar, pero se está evaluando si se levanta en algunas zonas del país.

El ministro aseguró, este lunes, que «la cuarentena va a seguir, sólo que con características distintas”, y agregó: «Vamos a empezar por geografía, charlando con cada una de las jurisdicciones de las provincias, por nivel epidemiológico. No será igual lo que vaya pasando en cada una de ellas. No pueden implementarse las mismas decisiones para lugares donde no hubo casos».

El funcionario aclaró también que el tránsito interjurisdiccional «seguirá prohibido» y recalcó la importancia de mantener la cuarentena «en la medida que sigamos funcionando así».

«Lo que queremos evitar es que sea un pico demasiado alto, porque eso es lo que ningún sistema en el mundo ha soportado», destacó.

Por otra parte, González García advirtió que hay que manejar con cautela la «cuarentena administrada», que empezó a implementar el Gobierno desde este lunes con once nuevas excepciones, y manifestó que de ser necesario “vamos a apretar el freno «.

“Es difícil decir que el escenario es bueno; es una pandemia mundial, pero suelo decir que estamos menos mal que en otros países y eso se debe al enorme esfuerzo que hemos hecho los argentinos con la cuarentena, el comienzo inmediato de las medidas restrictivas cuando empezaron los primeros síntomas», analizó González García en declaraciones a Crónica.

Con respecto a la no valoración del esfuerzo que se realizó en el país para tratar de aplanar la curva, opinó: «Nadie valora lo que no sucede. Quizás si hubiera habido muchas cuestiones más dolorosas, hoy estaríamos en una situación de mucha tristeza. No es para festejar, para tener ningún exitismo, pero vamos bien aunque esta es una carrara larga».