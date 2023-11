Giro inesperado en las negociaciones de Marcelo Gallardo con el Al-Ittihad

Marcelo Gallardo dijo presente en el estadio Eva Perón de Junín para ver el encuentro entre Sarmiento y Godoy Cruz por la Copa de la Liga Profesional con total tranquilidad. Sin embargo, mientras estaba en uno de los palcos surgió la noticia de que el Al-Ittihad de Arabia Suadita se contactó con el entorno del entrenador para intentar contratarlo. Los rumores de del ofrecimiento que puede convertirlo en uno de los “técnicos mejores pagos del mundo” impactaron en Argentina. Y cerca del ex enlace aceptaron que el diálogo existe y que “lo está analizando”. Pero, en un giro inesperado de las negociaciones, el Muñeco abandonó el puesto de favorito.

Según informó el periodista César Luis Merlo, Julen Lopetegui aceptó la posibilidad de dirigir en la Saudí Pro League y se iniciaron las conversaciones entre ambas partes para llegar a un acuerdo económico, del que están cerca. El español de 57 años dirigió grandes equipos como el Real Madrid, Sevilla, la selección de España y su última experiencia de menos de un año fue en el Wolverhampton de la Premier League. Aunque diversos medios aclararon que el objetivo del oriundo de Asteasu era quedarse en Inglaterra, finalmente fue seducido por el proyecto árabe.

Disputadas 13 fechas del torneo local, Al-Ittihad se ubica quinto, con 24 unidades (producto de siete victorias, tres empates y tres caídas), a 11 puntos del líder Al Hilal. En la Champions asiática aparece en la cima del Grupo C. Además de Karim Benzema, en sus filas cuenta con otras estrellas de la talla del arquero Marcelo Grohe, N’Golo Kante, Fabinho y Romarinho. Afincado en la ciudad de Yeda y fundado en 1928, el próximo compromiso del equipo será el 24 de noviembre, tras la fecha FIFA, ante Al Ettifaq, conducido por Steven Gerrard y con Jordan Henderson y Giorgino Wijnaldum en sus filas.

Por el lado de Gallardo, no es la primera vez que es contactado por un club en medio de su descanso. Vale recordar que durante el 2023 recibió algunos sondeos u ofrecimientos para volver a trabajar; algunos concretos, como del Olympique de Marsella o el Sevilla (también sonó en el PSG, Mónaco, Napoli, Leeds United y Villarreal, entre otras instituciones). No obstante, por cuestiones de proyecto no llegó a un acuerdo y sigue disfrutando junto con su familia o realizando actividades que durante su época de técnico no podía hacer.

La única vez que salió del modo de descanso fue en enero cuando viajó precisamente a Arabia Saudita, donde condujo a las estrellas de la Saudi League en el amistoso ante el PSG, que entonces todavía contaba con Lionel Messi. A sus 47 años, lleva un año sin dirigir luego de ocho temporadas y media en River Plate, en las que cosechó 14 títulos, incluyendo dos Copas Libertadores y una Sudamericana. A dicha vitrina hay que anexarle la estrella que alcanzó al frente de Nacional de Montevideo en su debut en el banco de suplentes.