Gobernadores participaron del debate por la ampliación de la Corte en el Senado

El debate de las cinco iniciativas para modificar el alto tribunal se reanudó en el seno de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, que conducen los legisladores del Frente de Todos (FdT) Oscar Parrilli y Guillermo Snopek, respectivamente.

Desde el salón Arturo Illia, los gobernadores expusieron sobre un proyecto propio que hicieron público también este mes y en el que proponen aumentar a 25 el número de jueces que conformen al máximo tribunal judicial del país con la meta de obtener una visión más federal del organismo. El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, aseguró ante los senadores que hay «un avance del centralismo que avanza de la mano de la injerencia de las corporaciones que promueven un mecanismo de presión y manipular y manejan la justicia a su antojo»:

«No estamos en contra de nadie estamos a favor de una Justicia con sentido federal y de una justicia que resuelva los problemas básicos», aclaró, y criticó «la arbitrariedad» actual en la composición del máximo tribunal judicial del país.

El gobernador afirmó que desde su provincia se propiciará la designación de juristas calificados en caso de avanzarse en la reforma de la Corte Suprema, a cuya composición actual cuestionó por estar alejada de la realidad de los ciudadanos.

El mandatario marcó la existencia de una «tensión entre gobernabilidad y calidad y entre inclusión social y distribución del ingreso» y se preguntó «dónde estaba la Corte cuando se produjo la convalidación de los gobiernos de facto».

Para Capitanich, «se han agudizado las asimetrías en la distribución del ingreso y parte de esa garantía también debía estar enmarcada en uno de los poderes del Estado del que las provincias fueron deliberadamente excluidas».

«Existen razones constitucionales e institucionales y operativas debido a la multiplicidad de las causas y a la falta de especialización» que llevan a analizar la reforma del cuerpo, dijo, aunque aclaró que no cuestiona la idoneidad de los actuales miembros de la Corte.

El gobernador de Santiago del Estero declaró que la convocatoria de los mandatarios provinciales para la reforma de la Corte Suprema se originó en «una crisis del federalismo y de la Justicia» que existe en Argentina.

Zamora marcó la cantidad de causas sobre las que el máximo tribunal debe fallar anualmente y consideró que «es imposible que una Corte de cuatro miembros pueda resolver todos estos casos».

«Esto nos lleva a la necesidad de ampliación de la Corte», sostuvo, y señaló de acuerdo con los informes oficiales antes de la pandemia el tribunal recibía 35 mil causas por año, de las cuales cerca de 15 mil tenían sentencia y/o resoluciones.

El mandatario santiagueño se mostró a favor de la emisión de un decreto de autolimitación del Presidente de la Nación para la propuesta de candidatos a jueces de la Corte, y de la igualdad de género en la conformación futura del cuerpo.

Zamora destacó que se haya logrado la elaboración de un proyecto de ley consensuado con 16 mandatarios. «No queremos convertir a la Corte en algo parecido al Senado en representación de las provincias», aclaró, y sostuvo que «el verdadero desafío» es poner en pie «un verdadero federalismo».

Zamora dijo que los gobernadores quieren «la defensa del federalismo sin grieta».

«La grieta es tremenda y hace mucho daño a la Argentina. Nuestro proyecto es de un clima de unidad nacional, no pensamos todos igual», aclaró el gobernador de San Luis en la reapertura del debate en comisión sobre la modificación del máximo tribunal.

El mandatario declaró que «hablar de la Corte Suprema es como que si en Argentina se tuviera decidido que de esto no se habla» y consideró que no se estudia en el país la historia del máximo tribunal.

Luego de repasar una cronología sobre las reformas del tribunal a lo largo de la historia, Rodríguez Saá consideró ante los senadores que la trayectoria de la Corte «es una historia de turbulencias».

«Hay que hablar de la Corte, los gobernadores abordamos el problema fuera de la grieta. Debemos hablar porque es un problema grave y debemos hacer algo casi fundacional», evaluó, y señaló que la actual es una de las Cortes más chicas del mundo y debe ser federal.

Rodríguez Saá aclaró que no pretenden que «se llame la Corte de …de una persona o que tenga un tironeo en este sentido», y aclaró que no cuestiona las personalidades de los actuales miembros integrantes de la Corte. También indicó que no se cumple la igualdad de género y existe un cúmulo de causas que no se resuelven con celeridad.

