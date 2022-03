Gran malestar de clientes que aguardaron durante horas bajo el sol para cobrar sus haberes

Compartir

Clientes del Banco Nación de Formosa, manifestaron su descontento tras esperar horas bajo el sol para poder cobrar sus haberes.

Nuevamente se registraron demoras en la atención del Banco Nación de Formosa en el día de ayer y los clientes debieron esperar varias horas bajo el sol para poder ser atendidos, pese a tener turnos programados. Así lo señalaron al Grupo de Medios TVO.

«Vine a las 7.30, tenía turno para las 7:45 pero el de seguridad me dijo que no había sistema y que tenía que hacer fila con los demás, el turno no me sirvió», expresó una mujer que se encontraba realizando la fila. «Voy a esperar casi 3 horas en el sol y me dieron un número para que espere aparte, vamos a ver si me llaman. Había personas que hablaban e ingresaban, no hacían la cola», agregó.

Según indicaron los clientes, en la fila se unificaron las atenciones para los cobros por ventanilla y los del beneficio ‘Progresar’. «Hace una hora que estoy en el sol, me dieron un número para que espere y en 10 minutos tengo que ingresar y ahí me dicen si nos van a poder entender, ojalá se solucione», añadió otra mujer mientras esperaba.

Por su lado, otra persona contó, «vine a las 6.30, tengo 54 años y no es la primera vez que pasa esto, siempre es el mismo problema porque no ponen más gente que atiendan, hay gente mayor». «Hay gente que está enferma, con presión alta, es insoportable esto; tienen que buscar una forma de solucionar esto. Todos los meses es la misma historia», finalizó.

