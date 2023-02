Habrá una intensa competencia este año en el rugby de la región

Con el cambio de autoridades, y el inicio de la pretemporada de todos los clubes, la URNE dio a conocer las fechas principales de inicio de los diferentes torneos para todas ls categorías. Será un año cargado, con el Mundial de por medio y novedades con clubes del Paraguay que se suman a la acción.

Desde el próximo 18 de febrero, se pondrá en marcha la competencia oficial de la Unión de Rugby del Nordeste, para diferentes categorías. La Unión que nuclea a los clubes de Chaco y Corrientes dio a conocer el cronograma de competencias para este 2023.

Como hace varios año, el Torneo de tiempo reducido de Aranduroga, servirá de inicio para la temporada, prevista para el 18 de febrero para clubes de Primera división. Mientras que el 25 de febrero, será el turno de los Menores en Taraguy.

Y el 25 de febrero, se pondrá en marcha el Apertura para Mayores, Preintermedia y Menores de la URNE.

Durante el mes de marzo, el sábado cuatro será el turno de iniciar el Apertura de Menores (15 a 19 años). Las chicas del Rugby femenino comenzarán el 18 de marzo, bajo la modalidad de 12.

Nuevo Regional Super 10

Desde el 25 de marzo, se pondrá en marcha el Torneo Regional del NEA, con la participación de 10 equipos, los seis de la URNE, Capri, Aguará y dos clubes del Paraguay, Curda y San José. Esto en Primera, en tanto que en Intermedia, serán los ocho clubes habituales y otros dos clubes de Asunción. Se jugará en dos zonas, ida y vuelta, como una primera ronda, con partidos interzonales. Y luego una segunda fase cruzandose con los de la otra zona. Habrá partidos de play off para los 2dos y 3ros de cada zona, buscando las semifinales en la que esperarán los primeros de cada zona. Para luego jugar la gran final.

En tanto que el Regional B y C se jugará en conjunto desde el 14 de abril. Donde los clubes de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones buscarán reposicionarse.

Desde el 22 de abril, será el turno de Oficial de Menores y del Desarrollo tanto de Corrientes como del Chaco. Y en abril también ser iniciará el Oficial de Preintermedia.

Pasando al mes de Junio, el Rugby Femenino tendrá su Oficial de Seven.

En Agosto, desde el 19 se disputará un torneo Cross Border con participación de clubes del Paraguay.

Y en septiembre, se disputará el Clausura de Menores.