Harán efectiva la ayuda a empresas para que paguen los sueldos el jueves 7 de mayo

Compartir

Linkedin Print

A pocos días de que termine abril, el Gobierno definió ayer que pagará la ayuda salarial para los trabajadores de las empresas afectadas por la pandemia el cuarto día hábil de mayo, es decir, el jueves 7, confirmaron fuentes oficiales. Pero hay una fuerte preocupación porque las compañías beneficiadas cargaron muy poca información de sus trabajadores.

Hasta ahora, las empresas autorizadas por el Gobierno para disponer de esta ayuda ascienden a 158.731, que emplean a 1.627.940 trabajadores de los sectores afectados por la crisis. El Gobierno se hará cargo del 50% del salario neto de esas personas, con un piso de un salario mínimo ($16.875) y un techo de dos ($33.750).

Directivos de la AFIP y la Anses mantuvieron hoy un encuentro para terminar de definir la operatoria de pago, pero será el organismo previsional quien deposite la ayuda en la cuenta sueldo de cada empleado. Pero desde el organismo recaudador advirtieron que la mayoría de los empresarios aún no cargó la información necesaria para que el Estado pueda depositar los fondos. Sólo informaron la clave bancaria (CBU) de 1 de cada 3 trabajadores beneficiados.

Las empresas beneficiadas en el marco del Programa de Emergencia de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) fueron informadas hace 5 días. A pesar de que se notificó formalmente a cada una de ellas, todavía faltan cargar los datos de más de 1 millón de trabajadores. Sin la información que deben cargar las empresas, los trabajadores no podrán acceder al beneficio, avisó la AFIP.

“Confiamos en que las empresas carguen los datos necesarios para acceder a los beneficios lo antes posible. Esto es imprescindible para que el Estado se haga cargo del pago de hasta el 50% los salarios de los trabajadores de esas empresas. Si eso no sucede, las empresas tendrán que pagar integralmente los salarios de sus empleados”, indicaron fuentes oficiales.

Este fue uno de los temas que se abordaron esta tarde durante un nuevo encuentro de gabinete económico realizado en el salón de los Científicos de la Casa Rosada, ya que hay creciente preocupación en el Gobierno ante la imposibilidad que tendrán de liquidar la ayuda para gran parte de los trabajadores.

El mismo día en que el Gobierno informó que 158.731 empresas de hasta 800 trabajadores habían sido autorizadas para acceder a los beneficios del ATP, el organismo que dirige Mercedes Marcó del Pont comenzó a avisarle a esas firmas mediante una notificación. Las empresas aprobadas en esta primera tanda representan aproximadamente el 26% de las compañías formales del país, las cuales emplean aproximadamente al 27% de los empleados registrados del sector privado del país, informaron fuentes oficiales.

Luego de ese encuentro de gabinete económico de días atrás, también se había definido que esta semana se analizaría una segunda tanda de empresas inscriptas en el ATP, que son las que poseen más de 800 trabajadores y las que pertenecen a los sectores que se incorporaron al análisis durante los últimos días. Es probable que en los próximos días la AFIP informe la autorización de más empresas, que también podrán gozar de los beneficios para los sueldos de abril.

Por otra parte, la semana pasada también se definió que 24.116 empresas que emplean a 255.082 trabajadores pertenecientes a algunas ramas de los sectores turístico, cultural y de salud, recibirán una reducción del 95% de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y tendrán aprobada, en esta primera tanda, una postergación de 60 días, ya que se tratan de áreas que han tenido mayor impacto en sus ingresos y seguirán en esa situación.