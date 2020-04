Compartir

Sería bueno que las empresas constructoras paguen los sueldos adeudados ya que muchos albañiles vivimos solo con eso. A algunos nos pagan en tiempo y forma, pero hay otros que no cobran todo y no pueden aguantar ni un día así. Son empresas que facturan millones y dicen no tener el dinero. Algo no cierra con este tema.