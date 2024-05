Histórico: Los Pumas 7 terminaron en el 1° puesto del circuito mundial de rugby seven

El equipo de Santiago Gómez Cora venció a Sudáfrica por 14-10 en el partido por el quinto puesto en Singapur y se aseguró terminar como el mejor combinado de la temporada por primera vez.

Un hito más para Los Pumas 7 en una temporada inolvidable. El seleccionado argentino masculino de rugby seven terminó en la primera posición del circuito mundial por primera vez en su historia. En la etapa de Singapur, la última antes de las finales por el título que se llevarán a cabo del 31 de mayo al 2 de junio en Madrid, el equipo de Santiago Gómez Cora alcanzó el quinto puesto tras vencer 14-10 a Sudáfrica y se aseguró terminar en la cima de las posiciones con 106 puntos.

El combinado argentino culminó una campaña brillante. Es que después de un comienzo fantástico con el subcampeonato en la primera etapa de Dubai, Los Pumas 7 se coronaron en las siguientes tres ediciones del World Rugby Seven Series: triunfaron en Cape Town y en Perth a Australia, mientras que en la etapa de Vancouver superaron a Nueva Zelanda para lograr tres consagraciones consecutivas.

Luego de esa racha, terminaron en el puesto 5° en la edición de Los Ángeles y sumaron un noveno lugar en Hong Kong a principios de abril (les dio 4 puntos para la tabla) antes de lo que fue otra quinta ubicación en Singapur tras vencer a los sudafricanos.

En el camino de Los Pumas 7 durante la última etapa, hay que mencionar que cayeron en el estreno de la fase de grupos ante Australia (19-26) y luego se recuperaron de gran forma con una contundente victoria ante los All Blacks (33-5). Ya en el tercer y último duelo de la zona, apabullaron a Canadá con un 38-0. En el cruce de cuartos de final, los dirigidos por Gómez Cora no pudieron contra Irlanda, el equipo que los perseguía en la lucha por el N° 1 de la fase regular del circuito mundial de rugby seven.

A pesar de la derrota ante los irlandeses (5-21), la victoria ante los Springboks fue decisiva para sumar 12 puntos y estirar la ventaja necesaria para asegurarse terminar en el primer lugar de la tabla de posiciones del año calendario.

“No puedo creerlo. Conoces toda mi carrera como jugador y ahora como entrenador. He perdido contra vos por más de 40 puntos y ahora lideramos la tabla. Es un sueño. Estoy muy feliz, muy orgulloso de mi país”, dijo Santi Gómez Cora en diálogo con el ex jugador neozelandés Karl Te Nana, que en la actualidad es cronista en campo de juego para la transmisión oficial del circuito.

“Si la gente sabe quiénes somos, más gente apoya a nuestro equipo. Necesitamos más chicos jugando. Pudimos poner a Argentina como líder. Estamos muy orgullosos porque lideramos esta temporada y es un sueño. Cuando trabajás muy duro, los sueños se cumplen”, agregó, al mismo tiempo que remarcó que este resultado “significa mucho” para el rugby argentino.

“¡Gracias por apoyarnos! El horario es terrible para nosotros. Vayan a los clubes, jueguen al rugby… ¡Y vamos Los Pumas 7s!”, concluyó el entrenador y hombre clave en la historia del rugby seven argentino. Ahora, será el turno de ir a buscar el título del circuito mundial a la capital de España y unas semanas más tarde, apuntar al gran objetivo del año para este equipo: los Juegos Olímpicos de París 2024.

Todos los partidos y resultados de Los Pumas 7s camino al primer puesto

Seven de Dubai

(2 y 3 de diciembre de 2023)

Argentina 26 vs España 12 (Grupo B)

Argentina 31 vs Australia 14 (Grupo B)

Argentina 17 vs Irlanda 7 (Grupo B)

Argentina 21 vs Samoa 14 (cuartos de final por el Oro)

Argentina 21 vs Nueva Zelanda 19 (semifinales por el Oro)

Argentina 7 vs Sudáfrica 12 (final por el Oro)

Seven de Ciudad del Cabo

(9 y 10 de diciembre de 2023)

Argentina 31 vs España 12 (Grupo B)

Argentina 21 vs Francia 7 (Grupo B)

Argentina 12 vs Fiji 19 (Grupo B)

Argentina 33 vs Canadá 0 (cuartos de final por el Oro)

Argentina 26 vs Irlanda 19 (semifinales por el Oro)

Argentina 45 vs Australia 12 (final por el Oro)

Seven de Perth

(26 al 28 de enero de

diciembre de 2024)

Argentina 28 vs España 5 (Grupo A)

Argentina 29 vs Canadá 5 (Grupo A)

Argentina 19 vs Sudáfrica 5 (Grupo A)

Argentina 28 vs España 17 (Cuartos de final por el Oro)

Argentina 24 vs Irlanda 5 (semifinales por el Oro)

Argentina 31 vs Australia 5 (final por el Oro)

Seven de Vancouver

(23 al 25 de febrero de 2024)

Argentina 12 vs Canadá 10 (Grupo A)

Argentina 38 vs España 7 (Grupo A)

Argentina 24 vs Fiji 19 (Grupo A)

Argentina 14 vs Samoa 12 (Cuartos de final por el Oro)

Argentina 35 vs Estados Unidos 19 (semifinales por el Oro)

Argentina 36 vs Nueva Zelanda 12 (final por el Oro)

Seven en Los Ángeles

(1º al 3 de marzo de 2024)

Argentina 28 vs España 21 (Grupo A)

Argentina 17 vs Sudáfrica 5 (Grupo A)

Argentina 26 vs Irlanda 14 (Grupo A)

Argentina 14 vs Irlanda 24 (Cuartos de final por el Oro)

Argentina 26 vs Fiji 21 (Definición 5° puesto)

Seven en Hong Kong

(4, 5 y 6 de abril)

Argentina 10 vs Estados Unidos 14 (Grupo B)

Argentina 0 vs Nueva Zelanda 22 (Grupo B)

Argentina 17 vs Gran Bretaña 14 (en tiempo extra; Grupo B)

Argentina 21 vs Canadá 0 (semifinal 9º puesto)

Argentina 42 vs Samoa 0 (9º puesto)

Seven en Singapur

(3, 4 y 5 de mayo)

Argentina 19 vs Australia 26 (Grupo A)

Argentina 33 vs Nueva Zelanda 5 (Grupo A)

Argentina 38 vs Canadá 0 (Grupo A)

Argentina 5 vs Irlanda 21 (Cuartos de final)

Argentina 14 vs Sudáfrica 10 (5° puesto)