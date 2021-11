Illia II: realizan colecta solidaria para familia que lo perdió todo tras un incendio

Compartir

Ayer a la tarde, una familia del barrio Illia II lo perdió todo tras el incendio de su vivienda. A partir del lamentable hecho, vecinos y conocidos organizan una gran campaña solidaria. Para acercar la ayuda, quienes deseen colaborar lo pueden hacer en la EPEP 532 del barrio Divino Niño.

“Agradezco la solidaridad de quienes se acercaron a colaborar, sobre todo por los chicos que se quedaron con lo puesto, los grande nos resignamos y continuamos”, dijo el propietario del lugar al Grupo de Medios TVO.

Al hablar del siniestro comentó que “nosotros no estábamos cuando se desató el incendio, me avisaron cuando ya vinieron los Bomberos y la Policía. No pudimos recuperar nada, perdimos todo lo material”.

“Todavía no sabemos a qué se debió el incendio, creemos que fue por cortocircuito”, agregó el mismo.

“Doy gracias a Dios que solo fueron daños materiales, de a poco vamos a ir recuperando todo, con mucho trabajo y esfuerzo como siempre”, aseveró.

