Informe asegura que, en el mes de abril Formosa tuvo un débil desempeño del consumo de cemento

El consumo de cemento en la provincia de Formosa durante el mes de abril 2021 fue por un total de 8.928 toneladas, incrementándose un 21,6% respecto al mismo mes del año anterior, siendo el alza más baja de todo el país, en un contexto donde muchas provincias tuvieron fuertes rebotes, dado que abril 2020 fue un mes donde hubo operaciones limitadas por tratarse del primer mes totalmente atravesado por las restricciones del ASPO.

Sin embargo, comparado con el mes anterior (marzo 2021), Formosa registró una caída del 6,0%, volviendo a volúmenes por debajo de las nueve mil toneladas, indicó la consultora Politikon Chaco en un informe basado en los datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP).

En el mes de análisis, el consumo total de cemento a nivel nacional creció un 134,8% interanual, registrando un total de 947.965 toneladas. Este alto incremento se da, como se mencionó, en el marco del rebote contra un mes (abril 2020) con plena vigencia del ASPO. En este marco, el consumo de cemento en bolsa se incrementó en un 64,3%, y el cemento a granel creció 636,3%, explicado a partir de un mayor avance de obra pública, y por haber sido este tipo de envase el más afectado durante el inicio de las restricciones del año pasado.

Aun considerando el efecto rebote contra el mismo mes del año anterior, el consumo de cemento a nivel nacional acumula ahora ocho meses consecutivos de incrementos interanuales, iniciados tras el fin de algunas restricciones impuestas por la pandemia, pero en la nota negativa se da en el que el consumo volvió a caer en la comparación mensual: la retracción fue del 2,7% contra marzo 2021, dejando atrás el alza que había experimentado el mes previo en esta misma comparación.

Resultados de Formosa

A nivel nacional, tuvo el menor incremento del todo el país. Debe destacarse en este punto que, en abril 2020, Formosa fue una de las únicas dos provincias de todo el país que había mostrado incrementos, pese a los embates de la pandemia y el ASPO. Por ese motivo, el incremento interanual de este abril 2021 contra dicho mes es muy inferior al resto de las provincias, que habían sufrido el año anterior muy fuertes caídas por las restricciones de actividad.

En segundo lugar, en términos comparativos mensuales, la provincia volvió a registrar caída: del 6,0% respecto a marzo. Esta retracción fue mayor al promedio nacional, en un escenario donde solo nueve jurisdicciones mostraron alzas, una no tuvo variación, y otras quince sufrieron descensos. En la comparación regional, tuvo la segunda contracción más leve, solo superada por Corrientes.

Finalmente, el tercer punto a analizar tiene que ver con el consumo de cemento acumulado del primer cuatrimestre del año (enero a abril 2021 vs mismo período del año 2020): en este punto, Formosa muestra un incremento acumulado del 33,8%, por debajo de la media nacional (55,2%) y siendo la más baja del NEA, detrás de Chaco, además de registrar la quinta menor en todo el país.

En términos de volumen, Formosa tuvo un pico de consumo en el mes de septiembre 2020, con poco más de 12 mil toneladas consumidas, y a partir de allí tuvo descensos que la hicieron perforar el piso de las 9 mil toneladas en febrero. Eso lo dejó atrás con la suba de marzo, pero en abril la retracción observada la volvió a poner por debajo de ese nivel.

Observando el consumo por envase, el cemento en bolsa sigue concentrando el mayor volumen consumido (87,5% del total), pero las fuertes alzas del consumo de cemento a granel (creció en este mes un 365,8% interanual) hicieron que gane terreno. Para graficar, en abril 2020 el cemento en bolsa participó del 96,7% del total consumido y el cemento a granel apenas el 3,3%; en abril 2021, fue de 87,5% y 12,5%, respectivamente.

Pese a estos fuertes incrementos del cemento a granel, al ser aún clara minoría en el consumo, sus variaciones no empujan demasiado el consumo total, por lo cual el cemento en bolsa y el consumo total se mueven a un ritmo similar.

Resultados en las

provincias

para abril 2021

Observando hacia dentro de las jurisdicciones, las 25 relevadas (la provincia de Buenos Aires se divide en GBA y resto de provincia), todas ellas registraron crecimientos del consumo de cemento en la comparación interanual, que se explica parcialmente por lo anteriormente mencionado del rebote vs abril 2020 con plena vigencia del ASPO (esto grafica el hecho de que trece provincias hayan crecido por encima del 100%, y entre ellas, una lo hizo casi en un dos mil por cuento), pero aun considerando eso, hay provincias que vienen mostrando buenas performances.

En ese marco, la provincia que tuvo la mayor expansión en el consumo de cemento fue Tierra del Fuego, que registró un 1.770,3% de incremento interanual: el muy elevado porcentaje de alza se explica por una muy baja base comparativa, ya que en abril de 2020 esta provincia había registrado el menor consumo histórico a partir de las restricciones de la pandemia. Lógicamente, ante una caída de gran magnitud, el incremento en contextos más normales sería muy fuerte, y se da con mucha más fuerza en este caso, y empujado principalmente por la fuerte alza que tuvo en el consumo a granel (que explica el 59% del total del consumo en esta provincia), que tuvo una expansión superior al 5.000%.

A Tierra del Fuego le sigue la CABA, con un alza del 316,1%, también a partir de una baja base comparativa y empujado sobre todo por el incremento, también, del cemento a granel (+10 mil por ciento de variación), y Córdoba, que experimentó un alza del 266,1% con idéntica situación que la CABA.

En el otro extremo, Formosa muestra la más débil con un alza de apenas 21,6%, seguida por Corrientes (44,2%), Jujuy (49,3%), Catamarca (49,4%) y Salta (50,7%).

Ahora bien, si analizamos el desempeño de las provincias en relación al mes anterior (marzo 2021), la situación es distinta: solo nueve distritos tuvieron incrementos, al tiempo que quince mostraron retracciones y una provincia no tuvo variación.

Entre las provincias que registraron alzas, La Rioja mostró la mayor de ellas: tuvo un incremento del 24,3% respecto a marzo 2021 y empujó el promedio regional del NOA. En segundo lugar, se ubicó San Luis (+12,3%) y Jujuy (+9,5%) completa el podio.

La provincia de San Juan no tuvo variación (0%), y entre las que registraron retracciones, la menor de ellas se observa en la provincia de Buenos Aires (-1,1%), siendo además la única que cayó por debajo del promedio nacional (-2,7%); por su parte, Tierra del Fuego mostró el mayor descenso (-36,2%).

Resultados acumulados

del primer cuatrimestre

Finalmente, el primer cuatrimestre acumulado del año cierra con resultados positivos para todas las jurisdicciones, con buenos resultados en general, pero con la baja base comparativa como factor clave en muchos de los distritos.

El total nacional muestra una variación del primer cuatrimestre del 2021 contra mismo período del 2020 del 55,2%, y nueve jurisdicciones tuvieron incrementos por encima de la media nacional. El podio de mayores subas está compuesto por Tierra del Fuego (+89,4%), Córdoba (+85,7%) y Chaco (+81,9%), y los restantes seis distritos que muestran alzas superiores a la media nacional son provincia de Buenos Aires (excluyendo GBA), Santa Fe, La Pampa, CABA, La Rioja y Entre Ríos.

Entre las dieciséis jurisdicciones con crecimientos por debajo de la media nacional, Catamarca muestra el mejor desempeño seguido de Misiones y Mendoza; y en el fondo de la tabla, Chubut se ubica con el peor desempeño, con un aumento que no supera los veinte puntos porcentuales.

