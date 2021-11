Insfrán: «El Modelo Formoseño va a seguir dando todas las repuestas para el bienestar del pueblo»

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Al inaugurar en El Potrillo la nueva sede del Partido Justicialista que lleva el nombre del dirigente wichí Miguel Ortiz, el gobernador Gildo Insfrán subrayó que “el Modelo Formoseño contempla todo en su integralidad y lo ejecuta en su medida y armoniosamente para que cada formoseño, nazca donde nazca, pueda desarrollarse en su propia tierra”.

El primer mandatario manifestó que la sede el PJ “lleva el nombre de un querido amigo, Miguel Ortiz, para él todo mi homenaje y reconocimiento de siempre”.

“Escuché atentamente los mensajes de cada uno y estando a tan pocos días de las elecciones, un político común les hubiera dicho que sí, no lo que les voy a decir yo –indicó-. Pero como ya me conocen desde hace mucho tiempo, saben que siempre les hablé con la verdad”, dejando en claro que “no me asustan los pedidos”, por cuanto “conozco esta comunidad desde el momento en que se creó”.

Y remarcó los numerosos avances de la comunidad, como la concreción de escuelas y centros de salud, el agua potable, la energía eléctrica y demás obras que “son garantizadas por el Modelo Formoseño”, significó.

“Este Gobernador no trabaja bajo presión de nadie, sino que hay una brújula que es el Modelo Formoseño y eso se va cumpliendo”, realzó.

En ese sentido, hizo referencia al anuncio que efectuara este lunes 8 en Ingeniero Juárez, sobre la ejecución de 132 kilómetros de fibra óptica en esa zona para incluirla a la Autopista Digital y mejorar el servicio de Internet.

“El Modelo Formoseño contempla todo en su integralidad y lo ejecuta en su medida y armoniosamente para que cada formoseño, nazca donde nazca, pueda desarrollarse en su propia tierra. Y esto lo hacemos todos juntos, porque cuando trabajamos en comunidad somos más fuertes”, destacó el titular del Ejecutivo Provincial.

Para finalizar, aseguró categórico que “vamos a seguir con nuestro proyecto, que es el Modelo Formoseño, a pie juntillas, y este Gobernador es inapretable. No se le aprieta”.

“El 14 (de noviembre) no me votan a mí, porque al elegir la boleta azul se votan a ustedes mismos, ya que es la boleta del Modelo Formoseño que nos incluye a todos y que va a seguir dando todas las repuestas que sean necesarias para el bienestar del pueblo formoseño”, concluyó.

Nueva sede del PJ en El Potrillo

Ayer, en horas del mediodía, el gobernador Gildo Insfrán, presidente del Partido Justicialista de Formosa y del Congreso Nacional, encabezó la inauguración de la nueva sede partidaria en El Potrillo, a la que se le impuso el nombre del dirigente wichí Miguel Ortiz.

El primer mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador de la provincia Eber Solís; el presidente de la Junta Vecinal, Isaac Palomo; los candidatos a diputados nacionales del Frente de Todos-Formosa Ramiro Fernández Patri, Elena García y Cristina Mirassou y a legislador provincial Aldo Ingolotti, además del actual diputado provincial Roberto Vizcaíno, entre otros asistentes, entre los que estaban familiares de Ortiz.

Hizo uso de la palabra el presidente de la Junta Vecinal Palomo, quien agradeció la presencia del gobernador Insfrán para la inauguración de la sede del PJ. “Acá esta tu gente, compañero Gildo”, subrayó.

Tras ello habló el cacique Ángel David, que puso en valor la presencia del Estado provincial a través de diversas concreciones en la zona, lo que “nos ha permitido organizarnos como pueblo y administrar nuestros recursos disponibles”.

“Si miramos para atrás y hacemos memoria podemos recordar cuál era nuestra situación antes y cómo nuestros mayores han luchado para que hoy estemos mucho mejor”, acentuó, mencionando las escuelas, centros de salud, redes de agua potable y energía eléctrica, conectividad, viviendas, iglesia, entre otros.

Y avanzó: “Ahora se suma una obra más porque el Gobernador inauguró un moderno edificio que es la sede del PJ de nuestra comunidad con oficinas”, realzando que el mismo lleva por nombre “Miguel Ortiz”, quien “ha sido un ejemplo de lucha para todos”.

A su vez, de cara a las elecciones del domingo próximo, recalcó que “ahora más que nunca debemos estar unidos, acompañar a este Gobierno, a sus legisladores para sostener políticas provinciales y nacionales en favor de nuestras comunidades”, agradeciendo al primer mandatario por “su preocupación y porque se ocupa de las demandas que tenemos”.

“Entendemos que nada es fácil ni de inmediata solución, pero confiamos en el Gobernador”, significó contundente, dando lugar a Prudencio López, quien brindó unas palabras en representación de la comunidad.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp