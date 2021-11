Paula Cattáneo: «Tenemos fe de que vamos a entrar los tres concejales de Valores Ciudadanos»

Compartir

Paula Cattáneo, candidata a concejal en segundo lugar por “Valores Ciudadanos”, detrás de José Delguy y con Fabián Cáceres en tercer lugar, aseguró que los últimos días de campaña se están desarrollando con normalidad y se mostró con esperanza y fe de que los tres candidatos formen parte del HCD capitalino.

“Estamos terminando una campaña limpia, tranquila, transparente por parte de nosotros con muy buena recepción de parte de los vecinos, vamos a seguir así estos dos últimos días que nos quedan, charlando y sobre todo escuchando a los vecinos”, expresó.

Asimismo se refirió a la denuncia que realizó por los agravios y violencia que sufre por parte de un perfil que sería periodístico en las redes sociales.

“Ya está formalizada la denuncia ante la justicia,tengo una abogada y lo hice porque yo no quiero que vuelva a pasar esto, hoy me toca a mi pero mañana le puede tocar a otra mujer y esto no tiene porqué pasar ninguna mujer a esta altura, por eso lo hice, duele, molesta pero tenemos fuerzas para seguir adelante, creo que estamos haciendo las cosas bien y este es el camino profundizando el proyecto de ciudad del intendente Jofré entre las mujeres, hombres, en este proyecto hay igualdad”, destacó.

“La mayoría de los que hacen esto son perfiles truchos, igual hay una persona detrás de esto, seguramente responderá a un sector que molesta al equipo de Jofré por eso las agresiones, pero nosotros estamos tan abocados al trabajo que no podemos detenernos en estas cosas, pero sí iremos por la vía legal. Nosotros seguimos en el trabajo, en el hacer, en el camino de las buenas intenciones, Jofré nos dice desde la mañana hasta la noche que trabajemos y no nos podemos detener en estas cosas, sí ir por la vía legal”, aseguró.

Contó además que ayer por la tarde se iba a reunir con vecinas del barrio Eva Perón de Circuito Cinco y valoró que toda la zona “creció muchísimo, está hermosa, tiene más cercanía, se llega rápido por la avenida Ribereña, un polo gastronómico se va a inaugurar próximamente ahí, hay más plazas, está cada día más lindo, sí faltan cosas y vamos a seguir trabajando para seguir mejorando”.destacó.

“Nosotros vamos a seguir en el camino del hacer, tenemos fe y muchas fuerzas de que vamos a entrar los tres concejales de Valores Ciudadanos”, finalizó Cattáneo.

