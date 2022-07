«Insfrán logró ordenar y desendeudar la provincia y eso hoy nos permite crecer», dijo García

Compartir

El concejal del PJ, Hugo «Cacho» García visitó el piso de Expres en Radio y habló acerca de diferentes temas, entre ellos la situación económica del país, donde lamentó el endeudamiento con el FMI, y trazando un paralelo señaló que «el Gobernador tiene una provincia desendeudada que le permite pagar a sus asalariados antes de fin de mes, proyectar en obras y hacer una inversión en su propio desarrollo».

García comenzó diciendo «creo que en Formosa no se siente tanto o no tan rápido por los menos la situación que atraviesa el país desde lo económico porque hay un Gobierno presente que se adelanta a los hechos, no está exento de cómo viene la política nacional en toda su manifestación. Opinó también que «este no es un país fácil, es muy difícil porque tenemos un conflicto de poderes que se manifiestan todos los días porque por ejemplo tenemos un Poder Judicial que no nos permite hacer cosas. También, cuando comienza a ser protagonista la industria nacional en su crecimiento y desarrollo se habilitan cosas para que no se puedan fabricar acá y es en contra de la misma, estas son realidades que realmente nos golpean y que seguro tenemos que tomar decisiones que van a ser muy fuertes y que son necesarias».

Y continuó «tenemos que encausar esto y revertir la situación. Que cada uno trabaje en el ámbito que le corresponde, necesitamos que haya una movilización permanente y que cada uno haga lo que tiene que hacer. Acá hay una competencia de poder que se manifiesta todos los días y que hace un poco difícil todo, esto le hace mal al país y a Latinoamérica porque los ojos están puestos en como repercuten las cuestiones en Argentina y de qué manera. Latinoamérica en si mira cómo va Argentina».

«Nuestro país tiene características diferentes a otros. En algún momento fuimos la producción desde la Universidad al granero del mundo, tenemos que poner a que cada uno ocupe el espacio y lugar que cada uno debe ocupar para que podamos encarrilar «, señaló el edil.

Asimismo, indicó que cuando hay una decisión política y un manejo debe ser respetado desde la conducción porque «hay una competencia permanente desde hace unos cuantos años. Es una rivalidad manifiesta de diferentes sectores».

Deuda con el FMI

«Tenemos que decir que nos ha costado años desendeudarnos, (Juan Domingo) Perón fue el que nos desendeudó desde el empréstito que tenía Argentina desde la época de Rivadavia, después volvimos al Fondo Monetario Internacional, cuando tuvimos un crecimiento sin este y volver al FMI significa volver a que todo ese dinero que tengamos que devolver con los intereses no pueda ir como antes a la producción, crecimiento y desarrollo de Argentina. Ahora tenemos que pagar al fondo y estas son cosas que han pesado a Argentina», señaló.

En relación al poder adquisitivo, el funcionario municipal explicó «debemos decir que el valor del dinero es el que se ha perdido tanto porque trabajo hay, pero no alcanza la plata porque los trabajadores van a comprar y se encuentran con una realidad que nos golpea muy profundamente y nuestro dinero no vale lo que tiene que valer. Porque no está en discusión otra cuestión, porque obras hay y vemos que todo va en crecimiento».

«Gracias a Dios con las tareas que se están desarrollando, de obras en diferentes puntos de la ciudad, el trabajo está y basta con solo ver lo que se está haciendo. Hay que balancear cuando uno habla del FMI y habla de la deuda y de lo que es Formosa desendeudada y marcando las diferencias es que digo esto, como se maneja una provincia desendeudada que puede pagar a sus asalariados antes de fin de mes con un sueldo como corresponde, pero que a su vez puede proyectar en obras que y hacer una inversión en su propio desarrollo porque tiene la posibilidad de destinar todo ese dinero que no lo destina a un préstamo para determinada cuestión, sino que lo puede destinar en el desarrollo económico, consumo, la inversión, esto es lo que ha hecho el Gobernador en todo este tiempo ha desendeudado a la provincia y no son muchas las provincias que no tienen deudas», señaló García.

«Cuando el Gobernador Insfrán asume el 98 por ciento de la coparticipación federal estaba en manos del sistema financiero porque necesitaban sacar plata del sistema financiero para pagar los sueldos y se pagaban en forma escalonada, de ahí salimos. Durante 7 u 8 años el Gobernador se encargó de buscar todos los elementos necesarios para poder hacer frente a esta situación, desendeudó la provincia y hoy tenemos una provincia desendeudada que nos permite hacer todo lo que hoy hacemos», indicó.

Críticas a Insfrán

Por último y consultado acerca de las críticas que recibe Gildo Insfrán, el concejal explicó «creo que la oposición lo que busca es golpear a alguien buscando siempre el defecto en determinadas situaciones porque el crecimiento está a la vista de todos. Se buscan todos los argumentos que puedan desgastar o menoscabar situaciones».

