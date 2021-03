Insfrán se defendió de los “ataques mediáticos”: “Si pretenden sacarme del eje que nos hemos trazado no lo van a lograr”

Compartir

El gobernador de Formosa, Dr. Gildo Insfrán inauguró horas más tempranas el Jardín de Infantes Nucleados Nº 37 y la Escuela Provincial de Educación Primaria Nº 83, ambos ubicados en la localidad de Fortín Lugones.

En este sentido, durante su discurso, el Gobernador se refirió al inicio de clases en la provincia, asimismo desatacó la política sanitaria que permite tener los mejores indicadores a nivel país y dejó en claro que pese a los contantes “ataques mediáticos” no lo van a sacar del eje trazado.

“No son momentos fáciles los que se viven, no solo en estar provincia sino en el mundo, esta pandemia causó estragos y ha demostrado las caras mas siniestras de algunas políticas como así también de algunos políticos”, aseveró.

Seguidamente expuso que “en Formosa tenemos los mejores indicadores de la salud para esta pandemia, pero no estoy contento porque sé que somos vulnerables, que si bajamos los brazos tendremos un resultado diferente, hasta que no podamos vacunar al 80% de la población no podremos estar tranquilos”.

En cuanto a las medidas adoptadas para contrarrestar el avance del coronavirus dijo que “son drásticas” y “nada agradables” pero que “no existe otra manera. Cuando vino el señor Ministro de Educación le dije que íbamos a iniciar las clases, pero siempre teniendo en cuenta la situación epidemiológica de cada lugar y también dije en ese momento que no iba a entrar en controversia por este tema con ningún comprovinciano y voy a cumplir”.

Asimismo, Insfrán cuestionó que “el año pasado no se vio a ninguna persona que no sea del gobierno nacional o provincial, en cambio a partir de este año que es electoral aparecen todos y lo más triste es que vienen con la pretensión de enseñarnos lo que tenemos que hacer”.

“Que entiendan de una vez que el enemigo del pueblo hoy no somos los dirigentes, en Formosa el enemigo no soy yo, tenemos un solo enemigo que no hace distinción de ninguna naturaleza que es el virus”, dejó en claro y pidió “unirse” para combatir el coronavirus.

“Vamos a seguir insistiendo, nos provocan de todas las formas, si pretenden que a mí con sus ataques me van a sacar del eje que nos hemos trazado les digo que se equivocan, no lo van a lograr”, enfatizó el primer mandatario provincial.

