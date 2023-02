Insólita respuesta de Alfa de Gran Hermano cuando le preguntaron por sus dichos sobre Alberto Fernández

Luego de su eliminación del reality Gran Hermano 2022 (Telefe), Walter Alfa Santiago comenzó un raid mediático en diferentes programas para hablar sobre su paso por la casa más famosa del país. Este viernes, fue invitado al noticiero matutino Buen Telefe (Telefe).

Durante la charla, la periodista Pilar Smith le preguntó: “Mencionaste al presidente de la nación Alberto Fernández, contanos un poco porque fue un comentario que tuvo muchísima repercusión”. Alfa le respondió: “No me acuerdo, fue hace mucho tiempo adentro de la casa y ni me acuerdo. Voy a tener que buscar los archivos y ver”.

Al ver que se estaba haciendo el desentendido, la panelista insistió con el tema: “Ese fue el primer bombazo, dijiste que lo conocías hace 35 años y después Gabriela Cerruti dijo que no te conocía. Estabas con el Cone y con Romina charlando”. Walter siguió con su postura: “No me acuerdo”.

Fue entonces cuando el conductor Ramiro Pantorotto le preguntó: “¿Y por qué decís cosas que después no te acordás?”. Santiago le contestó: “Ni me acuerdo porque se dijeron tantas cosas ahí adentro, después yo también vi cosas que dijeron de mí que yo no tenía idea”.

Mariano García volvió a insistir con el tema que tuvo una enorme repercusión mediática: “¿Pero vos Alfa cuando saliste de la casa te enteraste que hasta la vocera presidencial habló?”. El participante le contestó: “Sí, algunas cosas me enteré, pero más que comentarios sobre lo que yo dije o hice, es increíble el cariño de la gente y de los chicos”.

Cabe recordar que a poco del arranque del reality, Walter había dicho: “Alberto Fernández a mí me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien a Alberto Fernández. Hay muchos políticos que se han atado al poder que son Cafiero, los hijos de Cafiero, los nietos de Cafiero. Que se han enquistado en el poder y han hecho fortuna”.

Sus dichos no pasaron desapercibidos. La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti dijo: “Habiendo tomado conocimiento de los dichos vertidos sobre el presidente Alberto Fernández por un participante del programa Gran Hermano que transmite Telefe nos vemos obligados a decir: 1) el Presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido”.

Luego, en su cuenta de Twitter continuó: “2- Como es sabido por todas y todos, a lo largo de su trayectoria pública Alberto Fernández nunca se vio involucrado en hechos de corrupción. Ha hecho de la transparencia un propósito central de su gestión en la función pública. Preservando su honor, no podemos naturalizar que se alguien se exprese ligeramente de un modo tal que solo busca difamarlo y desprestigiarlo. “3) Ser una persona decente y honesta es un valor irrenunciable, por lo que solicitamos a Telefe, a la producción de Gran Hermano y al participante que se retracten y cesen en esta actitud agraviante”.

Más tarde, el conductor Santiago del Moro aclaró que “los dichos de los participantes corren por cuenta de los participantes” y que ellos al ingresar firman un contrato a través del cual se hacen cargo de lo que digan dentro de la casa y que es captado por las cámaras y los micrófonos.

“Este es un programa que trabaja obviamente con cámaras abiertas, se conoce a nivel mundial. Los integrantes entran a una casa que tiene más de 60 cámaras con 70 u 80 micrófonos. Lo que ellos digan dentro de la casa corre por su cuenta. De hecho, cada participante, antes de ingresar a la casa de Gran Hermano, acá y en el mundo, firma un documento que se hace responsable por las cosas que dice y las personas que nombra”, dijo Santiago. Por último, agregó: “Esto aclaro porque se ha nombrado dentro de la casa a distintas personas y eso corre absolutamente a cargo de quien lo dice. Ese es el documento que firmaron los chicos”.

