Investigan la causa de la muerte de una joven de 22 años que falleció en la cabina de un camión

Una joven de 22 años falleció en la cabina de un camión que estaba estacionado en el centro de Las Lomitas; por el hecho se inició una causa judicial y además se detuvo a un hombre y una mujer, ambos de 46 años.

Alrededor de las 19:30 horas de este miércoles, personal de la Comisaría Las Lomitas tomó conocimiento del ingreso de una mujer sin signos vitales al Hospital Distrital N° 2 de esa localidad.

El médico informó a los uniformados, que a las 19:10 ingresó a la guardia de emergencia una mujer sin signos vitales, que fue trasladada al hospital por su pareja. Los auxiliares de la justicia dialogaron con el hombre de 46 años, de nacionalidad boliviana, quien refirió ser novio de la joven de 22 años.

También comentó que el miércoles por la mañana regresaron de la Provincia de Mendoza en su camión Scania, cuyo rodado dejó estacionado en la antigua estación de servicios, sobre la avenida San Martín del barrio centro de esa localidad, y que la joven se quedó a dormir en la cabina, mientras que él y sus empleados descargaban las mercaderías.

En horas del mediodía, el hombre se fue a su casa y se quedó dormido, mientras que la joven permaneció en el camión. A las 18:30 horas regreso y encontró a su novia desvanecida, tomando la determinación de subirla a su camioneta y trasladarla hasta una clínica, luego la llevo Hospital local, donde le informaron que no tenía signos vitales.

Posteriormente los efectivos policiales se entrevistaron con el padre de la joven fallecida, quien refirió que su hija constantemente recibía amenazas a través del WhatsApp, de la ex pareja del novio de su hija.

El caso se informó a la jueza de feria, Dra. Laura Karina Paz Juez, quien dispuso la sustanciación de una causa Judicial por “Averiguación Causal de Muerte”, y que se proceda a la detención del hombre de 46 años en averiguación del hecho.

Luego se presentó en la Comisaría la ex pareja del detenido, una mujer de 46 años, con deseos de denunciar a su ex pareja por la muerte de la joven, entregando además el documento de identidad de la víctima.

El jefe de Comisaría se comunicó con la Jueza exponiendo la situación, disponiendo también su inmediata detención en averiguación del hecho.

Conforme lo ordenado por la jueza, ambos se notificaron situación legal y permanecen alojados en averiguación del hecho a disposición de la justicia.

La mujer fue examinada por el forense Judicial, informando causal de muerte “Paro cardiorrespiratorio a determinar anatomía patológica”.

Por otra parte, la jueza dispuso que se realicen varias diligencias procesales que van a culminar en horas de la tarde, para determinar la situación procesal de los detenidos.

