Jairo habló de la delicada situación que atraviesa su esposa: «Está postrada por varias enfermedades»

Compartir

Linkedin Print

Se sabía que Mario Rubén González, más conocido como Jairo, estaba casado desde el año 1972 con Teresa Sainz de Los Terreros. Lo que no se sabía, sin embargo, era que su mujer lleva años luchando contra serios problemas de salud. En una entrevista con Ulises Jaitt para El show del Espectáculo, en AM 1300, el cantante abrió su corazón y contó el duro momento que está viviendo junto la madre de sus cuatro hijos, Iván, Yako, Mario y Lucía.

“Mi mujer está muy enferma hace muchos años. Es muy largo de explicar, ha tenido enfermedades muy graves y sigue teniendo enfermedades de base muy importantes que, lamentablemente, no tienen regresión posible. Pero estamos juntos. Hace ocho años que está así”, comenzó diciendo sin querer entrar en demasiados detalles.

No obstante, al ser interrogado sobre las patologías concretas que afectan a su mujer, Jairo explicó: “Es una lista… Su enfermedad de base ahora es un EPOC gold severo, es una enfermedad respiratoria muy grave. Eso significa que vive con un porcentaje mínimo de los pulmones. Y además ha tenido un cáncer en el piso de la boca, ha tenido cáncer de mama… Ha tenido una gran cantidad de cosas que a lo mejor no han sido a consecuencia de eso, pero a lo mejor sí. La cuestión es que eso la tiene un poco postrada y está impedida de muchas cosas”.

Ante el asombro de su interlocutor, Jairo quiso aclarar que su familia no tuvo más remedio que aprender a convivir con esta realidad. “Es una situación difícil de explicar, porque es una situación extrema. Nosotros no es que estemos habituados, porque uno nunca se habitúa a este tipo de cosas. Uno está siempre un poco triste con eso. Pero la vida es así. Y seguimos, por supuesto, con ella junto a todos los hijos. Con fe, por supuesto”, señaló.

Y, en otro tramo de la entrevista, agregó: “Uno de los factores desencadenantes del problema de mi esposa fue el cigarrillo. Yo no he fumado nunca”.

El 9 de mayo del año pasado, en su cuenta de Instagram, Jairo había posteado una foto de su boda y escribió: “Un día como hoy hace 47 años en Madrid, dábamos el ‘sí’ para toda la vida. Feliz aniversario mi amor”. Y sus seguidores no dejaron de felicitarlo, por lo que consideraron un verdadero ejemplo de amor.

En la actualidad, además de trabajar en su libro autobiográfico, Jairo se prepara para celebrar sus 50 años de carrera, que cuenta desde el día en que salió a la venta “Emociones”, su primer disco. El festejo será el próximo sábado en el Teatro Colón, donde tocará junto a su grupo, una orquesta sinfónica y Minino Garay y Juan Falú como invitados, junto a quienes interpretará las piezas de Atahualpa Yupanqui a guitarra y voz pelada.

La semana pasada el cantante estuvo presente en la entrega de premios Estrella de Mar que se realizó en el Centro Cultural Estación Terminal Sur del Paseo Aldrey de Mar del Plata, dónde deleitó al público interpretando dos temas de su repertorio y se llevó el premio al Mejor Recital de la Temporada en esa ciudad balnearia. Y durante el verano seguirá recorriendo los distintos festivales nacionales para celebrar su medio siglo junto a la música.