Javier Milei se reunió con el embajador de Estados Unidos

Unos días antes de enfrentar su primer debate presidencial, el candidato por La Libertad Avanza, Javier Milei, se reunió con el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley. Luego del encuentro, que se realizó en la sede norteamericana en Buenos Aires, en diálogo con Infobae, el dirigente opositor calificó la charla con el diplomático como excelente, aunque precisó que los temas que se trataron son estrictamente confidenciales.

En varias oportunidades, el propio economista libertario anticipó que, si gana las elecciones y asume al frente de la Casa Rosada, su primer viaje oficial como mandatario nacional será a Israel y, luego, a los Estados Unidos, ya que son los dos principales países con los que busca afianzar su relación.

“Gracias, diputado Milei, por esta interesante conversación sobre Argentina y EEUU”, comentó el representante estadounidense en Buenos Aires, poco después de la reunión, en su cuenta de X, donde también compartió una foto de ambos dándose la mano.

Si bien poco después de su victoria en las elecciones primarias, el dirigente opositor viajó a Miami y luego a Nueva York, no tuvo una agenda oficial en esas ciudades y fue solamente a visitar a amigos y por cuestiones personales, según confirmó él mismo a Infobae en aquel momento.

Sin embargo, su estadía en suelo norteamericano coincidió con la de dos de sus principales asesores económicos, Juan Nápoli, que además es candidato de su partido a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, y Darío Epstein, experto en temas financieros.

Los integrantes del equipo de La Libertad Avanza mantuvieron algunas reuniones reservadas en el corazón de Manhattan y luego se trasladaron a Greenwich, en Connecticut, para participar de una comida organizada por el ex directivo de HSBC, Gerardo “Gerry” Mato, en su casa.

Antes de esa cena, Nápoli y Epstein conversaron con representantes de tres grandes fondos de inversión, Pablo Goldberg, de Blackrock, Matías Silvani, de Goldentree, y David Sekiguchi, el ex Deutsche Bank, hoy Estratega de Inversiones en QFR Capital Management, entre otros, a quienes les explicaron los planes de gobierno que tiene el espacio liderado por Milei.

“Fueron 5 horas de brainstorming con 75 de las mejores mentes de Wall Street: plan de estabilización, ancla fiscal, deuda, déficit” resumió Epstein poco después del encuentro, en el que se conversó sobre el plan de estabilización, el ancla fiscal y el peso de la deuda.

El asesor económico fue también uno de los que acompañaron al candidato presidencial, junto a Carlos Rodríguez y a Roque Fernández, en su primer contacto con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), a mediados de agosto pasado.

En aquel zoom, que duró unos veinte minutos, el equipo presentó un conjunto de reformas que llevarán a cabo en caso de acceder a la Presidencia, y que se basan en un importante ajuste fiscal; unificación de los tipos de cambio; cerrar el déficit financiero, vía reducción de gastos; abrir la economía; un ajuste que lo pagará la política; impulsar una modernización de las leyes laborales, y la promoción de una reforma monetaria que termine con el Banco Central.

El próximo sábado, Milei volará a Santiago del Estero para participar el día siguiente del primer debate presidencial, en el que se verá con sus adversarios electorales, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Myriam Bregman, luego del triunfo que obtuvo en las PASO, en el que fue la fuerza más votada.

Junto a él, viajará su hermana y jefa de campaña, Karina Milei, mientras que sus armadores nacionales, Carlos “Chino” Kikuchi y Julio Serna, llegarán el mismo domingo a la capital santiagueña, que será sede del encuentro inaugural.

Una semana después, se realizará el segundo debate, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Por otra parte, tras haber encabezado caravanas por el Conurbano y por San Luis y Corrientes, ya tiene programado viajar el 12 de octubre a Salta, que fue la provincia en la que más apoyo tuvo en las elecciones primarias: sacó el 49,38% de los votos, la cifra más importante que obtuvo en todo el país y muy por encima del 24,13% que sacó Unión por la Patria y el 17,19% que alcanzó Juntos por el Cambio.

