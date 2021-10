«Jofré formó el mejor equipo para que Valores Ciudadanos pueda ingresar tres concejales»

Compartir

Fabián Cáceres, que integra en tercer lugar la lista de candidatos a concejales por Valores Ciudadanos, en el piso de “Expres en Radio” destacó el trabajo que lleva adelante la gestión del intendente Jorge Jofré y aseguró que busca continuar en el cargo con el fin de seguir mejorando la vida de los vecinos capitalinos.

“Creo que el intendente Jofré formó el mejor equipo de hombres y mujeres con una muy buena estrategia para que Valores Ciudadanos en estas próximas elecciones legislativas del 14 de noviembre pueda hacer ingresar tres concejales que van a seguir defendiendo el proyecto de ciudad. Eso es lo que caracteriza a Valores Ciduadanios, dejar de lado, no hay ambiciones personales, cuando el intendente nos manifestó la decisión de cómo iba a estar conformada la lista aceptamos porque es lo que dice el líder de esa agrupación, estamos muy conformes con la lista, para mi es un orgullo pertenecer a este equipo donde tenemos un proyecto de ciudad sólida, firme que trabaja todos los días para los vecinos de la ciudad”, expresó .

“Jofré es humilde, sencillo, comprometido con la ciudad, tiene gran sencillez y esto lo pueden decir no solamente los amigos, sino que el vecino común, habla con los vecinos, los niños se acercan mucho, es como que sienten ese aura que tiene y eso es lo que lo hace grande. En el 2015 tuvimos la suerte de que los vecinos y las vecinas nos acompañen para ingresar y Valores Ciudadanos comenzó siendo una agrupación chica y hoy ya es un frente, tenemos otras agrupaciones que trabajan, también partidos que trabajan junto a nosotros, hoy ya somos un frente, en el 2015 cuando accedimos a la intendencia me tocó estar al frente de la Subsecretaría de Transporte, Tránsito y Emergencia y creo que pudimos llevar adelante muchos proyectos que le interesaban al intendente ya sea en el área de tránsito como de transporte y tuvimos la creación de la Dirección de Prevención y Emergencia que no existía antes”, recordó.

“Tenemos un municipio presente y participativo donde el vecino puede llamar a cualquier funcionario y va a encontrar la respuesta que necesita, nuestra lista tiene los mejores candidatos a concejales para representar a los vecinos de la ciudad, formo parte de esta lista, José Delguy es un joven profesional que viene haciendo una muy buena tarea en el área de deporte, cultura y turismo de la Municipalidad, innovando en todo lo que hace a ese sector, con la recuperación que se hizo del paseo ferroviario un punto de encuentro, de disfrute de la familia, es un espacio cultural, turístico, recreativo, gastronómico para que toda la familia pueda disfrutar de este paseo y en este lugar y en muchos otros, en los playones deportivos ha hecho un trabajo extraordinario y Paula Cattáneo que está en segundo lugar en la lista hace muchísimo desde el área de Coordinación de Acción Social, es un trabajo que se hace todos los días y antes no estaba, fue el intendente Jofré que le dio ese rostro humano a la Municipalidad, ahí es donde la compañera Paula hace un trabajo extraordinario estando en los barrios y mucho más en esta pandemia, están en todos los barrios ayudando a los vecinos que necesitan”

“Jofré cuando en el año 2015 caminaba los distintos barrios de la ciudad y le comentaba al vecino que se iba a poner a su consideración para acceder al cargo de intendente hablaba de un proyecto de ciudad, ese proyecto nos hablaba de una Formosa moderna, ordenada, participativa, inclusiva y con un perfil turístico, esto no quedó en un simple slogan, Jofré tuvo la virtud de convertirlo en realidad, una Formosa moderna que tiene de intendente a Jofré no es la misma de hace unos años, se ve la modernidad en la calle con luminarias, hay paseos modernos, plazas modernas, parquización, esa modernidad no se da sólo en la ciudad, comenzó en la casa chica que es la Municipalidad”, recordó.

“Hoy tenemos una Municipalidad de puertas abiertas donde el vecino puede acceder a hablar con un empleado, con un funcionario, es escuchado y tratamos de brindarle esa solución rápida que el vecino necesita. Sabemos que hicimos muchísimo, pero todavía tenemos un camino largo de seguir trabajando para los vecinos, tenemos ese compromiso y esa pasión dentro de esta gestión para seguir trabajando muchísimo en lo que sea y mejorar la calidad de vida de todos los vecinos”, destacó Cáceres.

“La gestión del intendente Jofré está trabajando en la ciudad para tener esa equidad territorial que los formoseños anhelamos, que el Circuito Cinco no tenga nada que envidiarle a los demás, hoy en esta zona tenemos plazas iguales o mejores que en otros lados, eso se llama equidad territorial, darle igualdad a los vecinos de los distintos barrios y las distintas jurisdicciones”, subrayó.

“Un funcionario, un concejal o un candidato debe hablar con todos los vecinos para conocer la realidad de la ciudad, si hay algo que el intendente nos decía desde el año 2015 es que quería funcionarios de territorio, no de escritorio y así empezamos a trabajar con esa idea, ese era nuestro emblema escuchando a todos los vecinos, al que te va a felicitar, al que te va a retar, tenemos que hablar con todos, cuando vamos a los barrios tenemos de todo; personas que están conformes, otras que no tanto y el que nos dice todo lo que falta y debemos tomar eso porque es el vecino el que vive los 365 días en su barrio y sabe, es ahí donde debemos escuchar, desde que nos enseñaron a hacer eso vamos a seguir haciéndolo porque tenemos ese compromiso porque si lo escuchamos a ese vecino vamos a llegar a darles una solución”, reconoció.

“El 14 de noviembre tenemos las elecciones legislativas, les pido a los vecinos que confíen y sigan confiando en este proyecto de ciudad que creemos que es el mejor proyecto superador que tiene la ciudad donde queremos seguir trabajando por y para los vecinos, poniéndolos a ellos como destinatarios de toda nuestra política municipal, pensamos en todos los vecinos sin hacer diferencia, trabajamos para una ciudad y dentro de esa ciudad estamos todos y todas. Les pido que no se dejen engañar, no hacemos campaña barata sacándonos fotos con una pala o endulzando el oído, hacemos campaña y gestión por sobre todas las cosas con hechos reales, el vecino hoy ve la transformación para bien que tuvo la ciudad de Formosa dentro de la intendencia de Jofré, queremos seguir por ese camino por eso le pedimos el acompañamiento y la continuidad de esa confianza, los candidatos de Valores tenemos el compromiso y la pasión de seguir trabajando por nuestra querida Formosa, somos formoseños nacidos y criados y queremos seguir caminando, que el vecino nos hable y nos transmita cuál es la petición que tiene, les pedimos que nos acompañen porque tenemos vocación de servicio y nos queremos quedar en la ciudad”, finalizó.

