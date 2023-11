Jofré reconoció a trabajadores con trayectoria en el servicio por el Día del Empleado Municipal

Durante la tarde de ayer, en el Paseo La Estación, el intendente Jorge Jofré entregó medallas de reconocimiento a trabajadores y trabajadoras municipales por sus 25 y 35 años de servicio en un acto conmemorativo por el Día del Empleado Municipal, que se celebra este miércoles 8 de noviembre. Además, hizo entrega de placas y medallas a empleados y empleadas del Concejo Deliberante con 35 y 40 años de trabajo.

En la oportunidad, el jefe comunal, tras saludar a los empleados y empleadas comunales y a sus familias, manifestó: “En el año 2015, comencé como intendente con el convencimiento de que quería ser uno más de esta familia municipal, porque la mejor manera de crecer precisa de la empatía entre los trabajadores y trabajadoras y los que provisoriamente están en la conducción del municipio”.

“No es fácil estar en el día a día de la comuna, porque hay que salir a la calle con escasos recursos para brindar lo mejor de cada uno en el lugar que nos toque, como dirigir el tránsito, cumplir con los requerimientos de la gente ante alguna tormenta, entre tantas otras cosas. Los vecinos y vecinas se dan cuenta qué municipalidad tienen, y por eso lo reconocen, lo mismo que los visitantes que llegan a la ciudad y se quedan maravillados de lo que encuentran acá. Todo esto es el fruto del esfuerzo y el compromiso de los trabajadores y trabajadoras municipales, y del accionar coordinado entre el gobierno municipal y el provincial, dirigido por el gobernador Gildo Insfrán”, destacó más tarde.

Al mismo tiempo, Jofré anunció un bono especial para los trabajadores: “Sé que los empleados y empleadas municipales siempre organizan algo para celebrar su día; así que desde el municipio sumamos nuestra colaboración para los 2598 trabajadores, entre los que forman parte de la planta permanente, contratados, carreros y pasantes, que recibirán un bono de 7 mil pesos para que puedan festejar como se merecen”, indicó.

Por su parte, la secretaria de Obras Públicas, Ing. Malena Gamarra, expresó: “Nosotros que formamos parte de esta gestión, no tenemos más que palabras de agradecimiento para ustedes, a los que salen los 365 días del año a la calle a trabajar, y a los administrativos que reciben a los vecinos para brindarles un servicio de excelencia”.

“Sabemos que el trabajo del empleado municipal muchas veces no es reconocido y no es muy grato, pero nosotros lo realizamos de todo corazón; hoy desde que entramos a la ciudad se nota el esfuerzo, se ve que nuestra ciudad está cambiando. Además, hoy tenemos un rostro humano, atendemos cuestiones de género, nos dedicamos a los animales, a personas con discapacidad, somos un municipio inclusivo, un municipio que crece”, añadió la funcionaria.

Seguidamente, Gamarra remarcó que “todo es gracias al esfuerzo, tanto de los que trabajan desde hace décadas como de los jóvenes que están tomando escuela de quienes consideran ejemplo a seguir”.

Asimismo, Tomás Leliur, empleado con 25 años de servicio en la comuna, sostuvo: “Estoy cumpliendo 25 años de servicio en la Municipalidad, un hecho que me llena de alegría, por eso quiero agradecer a todos mis compañeros y compañeras y todos los que hacen posible que pueda seguir estando en este lugar”.

“Cada tiempo que pasó fue de grandes desafíos para todos nosotros, como los momentos caóticos que vivimos en el 2001, entramos en crisis y los sueldos se pagaban con bonos y muchas veces los empleados nos endeudamos, pero seguimos adelante. A pesar de todo, eso nunca nos privó de juntarnos entre compañeros y siempre tratamos de ayudar con mano voluntariosa a aquel compañero municipal que lo necesitaba”, concluyó Leliur.