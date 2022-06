Jon Uriarte ganó las elecciones y Bielsa no será el entrenador de Athletic Bilbao

Compartir

Ayer se celebraron las elecciones en el Athletic Club de Bilbao y por decisión de los 22.689 socios que emitieron su voto el nuevo Jon Uriarte será el nuevo presidente de la institución. La noticia no es una más en América Latina ya que uno de los candidatos, Iñaki Arechabaleta, había anticipado que en caso de ganar, el nuevo entrenador del equipo sería el argentino Marcelo Bielsa.

El apellido del ex técnico del Leeds tuvo suficiente peso para que Arechabaleta quedara segundo con el 33,56% de los votos, pero no le fue suficiente para imponerse. El empresario había anticipado en la previa que el Loco estaba listo para volver a ponerse el buzo de técnico: “Hablé con él ayer por la tarde y está expectante. Tiene confianza en que ganemos y tiene la cabeza ya en Bilbao. Está con mucha ilusión y ganas de ponerse a currar con este magnífico equipo que hemos formado”.

Bielsa dejó una grata imagen en el club español en las dos temporadas que estuvo al frente del equipo entre 2011 y 2013, periodo en el cual alcanzó la final de la Europa League, instancia en la que perdió ante el Atlético de Diego Simeone.

Luego de ser despedido del Leeds United de Inglaterra, el ex director técnico de la selección argentina reconoció en un video: “A mediados de marzo tuve un contacto con Iñaki y él me propuso la posibilidad de que aceptase en caso de que él fuera el ganador en los comicios por la presidencia del Athletic de Bilbao. Le dije que es una responsabilidad muy grande dirigir a un equipo como el Athletic, y más aún para mí, que ya estuve allí y sé de qué se trata”.

“Tras comunicarme el interés, quise hacer las evaluaciones para ver si era la persona adecuada. En marzo y abril fui viendo el equipo, jugaba bien, me gustaba. Entendía que lo mejor para el Athletic era que el entrenador que lo estaba dirigiendo continuara, porque veía que el proyecto no estaba acabado, tenía margen de crecimiento y desarrollo”, agregó.

El ganador de los comicios fue Jon Uriarte, con más del 50% de los votos, quien dentro de su proyecto institucional incluyó a Ernesto Valverde como entrenador, quien ya tuvo dos etapas como técnico de Athletic Bilabo y comenzaría entonces su tercera. En la última se alzó con la Supercopa de España y además llegó a ser elegido por la UEFA como el mejor entrenador de La Liga, motivo por el cual fue elegido más tarde por el mismísimo Barcelona para reemplazar a Luis Enrique.

“Hemos percibido que la ilusión que generamos desde primer día se ha mantenido hasta el día de las votaciones. Invito a los socios y socias a participar. El futuro del club está en juego y a los que quieran el proceso de transformación les pediría que nos voten a nosotros”, había reflexionado Uriarte en la previa.

