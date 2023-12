Jorge Ibáñez: «La provincia de Formosa se encamina a cerrar bien el año»

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, el doctor Jorge Ibáñez, reiteró que el Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, está garantizado en el presupuesto, llevando tranquilidad a la Administración Pública Provincial.

También, resaltó que “la provincia se encamina a cerrar bien el año”, tras jurar este lunes 11 en el cargo junto a los demás funcionarios del Gabinete del Poder Ejecutivo provincial, en un acto presidido por el gobernador Gildo Insfrán en el Galpón “G” de la ciudad de Formosa.

El funcionario explicó que “para afrontar el aguinaldo todos los meses tenemos que hacer la reserva de los fondos. No hay que olvidar que son 12 meses de Coparticipación, y trece sueldos los que hay que pagar”.

A su vez, en cuanto al ámbito nacional, esbozó que “si el ajuste es muy fuerte, indudablemente que vamos a tener algunos problemas”, aunque subrayó que confía en el gobernador Insfrán, por su experiencia en afrontar “tormentas iguales a estas, como la del 2001, así como lo que fue el Gobierno del expresidente Mauricio Macri”.

No obstante ello, Ibáñez pidió esperar a que desde el Ministerio de Economía de la Nación, el licenciado Luis Caputo, anuncie las medidas concretas, y luego “ver cómo las mismas van a impactar en las provincias y los Municipios”.

Hasta el momento “son meramente trascendidos”, más allá de que en su discurso de asunción del domingo 10 el presidente de la Nación, Javier Milei, “ya dijo que habrá un ajuste muy fuerte”, y que, como consecuencia, “generará desempleo y caída en el ingreso de los trabajadores”, al igual que impactará negativamente “en todas las provincias, no solamente las del Norte Argentino”.

“Por ejemplo, si se paralizan todas las obras que tenemos en marcha, indudablemente que es un problema gravísimo”, alertó.

Por último, en otro orden de temas, al transitarse el mes de diciembre marcó que “es una cuestión simbólica la entrega de la sidra y el pan dulce a las familias, como una costumbre que el Gobernador seguirá cumpliendo”, confirmó.

Y destacó que en Formosa “tenemos un presupuesto equilibrado, sin déficit”, por tanto “la provincia se encamina a cerrar bien el año”.