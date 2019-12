Jorge Lanata volvió a hablar de su salud, desde el Fleni: “Estoy mejor, lograron que caminara un montón”

Compartir

De buen humor y tal como había anticipado anteriormente, Jorge Lanata habló desde el Fleni en el programa que conduce todas las mañanas Marcelo Longobardi en Radio Mitre para hablar de su salud y de la actualidad del país. El periodista continúa internado desde hace más de un mes, debido a una fractura en una vértebra lumbar.

“Estoy en la cama convaleciente y están pelotudeando ahí. A qué hora piensan cerrar el pase? Me tienen acá atado a la cama pero no puedo escaparme”, bromeó Lanata al iniciar su conversación donde se lo notó muy optimista con su recuperación. “En cualquier momento me escapo de la internación”, agregó.

Consultado por sus colegas por su salud, el periodista explicó: “Yo estoy bien… en recuperación… En los próximos días voy a ver si hago una especie de operación ambulatoria y después ya voy a estar mejor”, detalló. La intervención, según explicó el propio Lanata tiene que ver con la vertebra lesionada que todavía no se soldó y ya pasó mucho tiempo

“El laburo acá en Fleni es muy bueno porque lograron que caminara un montón”, destacó Jorge que no paró de hacer chistes con la rehabilitación que está llevando adelante. “Estoy en una etapa preolímpica. Yo no hacía gimnasia desde el colegio, donde hacía ejercicios una vez por semana Ahora hago dos veces por día”, contó.

En tanto, Jorge Lanata que mañana miércoles recibirá la visita de Marcelo Longobardi por la tarde, según adelantó el periodista, habló de las experiencias que ve a diario en el lugar donde se encuentra internado. “Es increíble que la gente ponga fe en las cosas más terribles que te puedas imaginar y que encima funcionan, es muy lindo y conmovedor”, relató.

Recordemos que Lanata retomará la actividad laboral en febrero cuando pueda permanecer sentado el tiempo que necesite y no padecer dolor. “Estoy trabajando en un libro”, había adelantado hace unas semanas.

Sobre la actualidad del país, el conductor mostró su preocupación sobre lo que pueda suceder de ahora en más. “En un canal amigo hace unos diez días estaban tratando de manera critica el tema de las jubilaciones, Cristina (Kirchner) llamó al propietario del canal para que dejaran de hablar. Y pararon de hablar”, reveló el periodista.

“En el mismo canal sucedió también que muchas veces, esto me extraña menos, que Alberto Fernández en vivo le escribe a los columnistas diciendo no digas tal cosa y decí tal otra. Yo le quiero pedir a los chicos del Gobierno que no escriben y no llamen más. Con esto demuestran que no cambiaron nada. Es un delirio que sigan mandando mensajes, ni siquiera a periodistas amigos, sino a periodistas que no conocen”, concluyó el conductor de PPT, que cada semana tendrá su columna en la radio que lo tiene como figura.