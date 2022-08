Jorge Taiana revindicó el rol de las FFAA en la defensa del territorio y la soberanía

Compartir

“Argentina es el octavo país en extensión del mundo. Es un país que está en un lugar estratégico con riquezas de lo más diversas, que además son codiciadas en este siglo XXI. Por eso decimos que Argentina debe tener fuerzas armadas eficaces, profesionales y con capacidad”, sostuvo el ministro de Defensa, Jorge Taiana. Lo hizo frente a las más altas autoridades militares del país y a una formación de más de un millar de efectivos de la Fuerza Aérea Argentina que protagonizaron la parada militar conmemorativa del 110° aniversario del nacimiento de la aviación militar.

En otro pasaje de su arenga militar, Taiana expresó: “De acuerdo con lo ordenado en la Directiva de política de Defensa Nacional, dictada en 2021 por el presidente Alberto Fernández, las Fuerzas Armadas argentinas tienen una estrategia netamente defensiva. Argentina no va a atacar a nadie, pero pretende tener una estrategia autónoma, no vamos a depender de nadie y vamos a propender a alianzas cooperativas es especial con los países de la región”.

En obvia alusión a la especial jornada de festividad aérea, el Ministro indicó: “Está más que probada la capacidad de la Fuerza Aérea Argentina y es importante destacar que esta fuerza en un país tan extenso como el que tenemos tiene una doble y compleja tarea, por un lado, la custodia de nuestras fronteras, resguardar nuestro espacio aéreo, y al mismo tiempo tener capacidad de defenderlo. Creo que hemos entrado en un círculo virtuoso en el cual tenemos mucho para ganar”.

Asimismo, no faltaron contundentes expresiones acerca de la ilegal ocupación británica en las Islas Malvinas, el tradicional agradecimiento a los Veteranos de Guerra presentes y su convicción acerca de una recuperación de la soberanía nacional sobre las islas por vía diplomática.

Un aniversario especial

Diversos pilotos militares consultados por Infobae reconocieron que, tras un prolongado y continuo proceso de pérdida de las capacidades operativas de las FAA, este año la celebración –primera de la post pandemia- encuentra a la fuerza en un momento de apuesta a la recuperación de sus capacidades. “La continuidad en la entrega de aviones IA 63 “Pampa III”, la incorporación de unidades Beechcraft para transporte logístico, la llegada del Boeing 737, la recuperación del sistema de armas Tucano, los avances en la radarización del espacio aéreo y la anunciada equiparación salarial del personal militar con sus pares de las FFSS federales nos permiten ser medianamente optimistas sobre el futuro de la fuerza”, indicaron.

En su discurso institucional el titular de la FAA, Brigadier General Xavier Isaac, apuntó en el mismo sentido relacionando la recuperación de capacidades con la creación del FONDEF (Fondo para la Defensa), la iniciativa oportunamente impulsada por Agustín Rossi desde su banca de diputado y compartida unánimemente en ambas cámaras legislativas.

Tal como viene ocurriendo en todas las conmemoraciones militares de 2022, la Fuerza Aérea entregó distinciones especiales a ex combatientes, en concordancia con el 40° aniversario de la Guerra de Malvinas.

Acto seguido, el evento contó con el tradicional desfile aéreo, del que participaron las aeronaves: Boeing 737, IA 63 Pampa III, IA 63 Pampa II, A4 Fightinghawk, Fokker F28, Lear Jet, Hércules C-130, Saab 340, Beechcraft Huron, Beechcraft Texan II, Embraer Tucano, Grob G-120, Twin Otter, Séneca, Dakota, Cessna, Tecnam; y los helicópteros Bell 412, Bell 212 Hughes 500 y LAMA.

