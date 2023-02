Jornada de paro en los bancos ante el fracaso de la paritaria

El gremio que conduce Sergio Palazzo pide que parte del pago del impuesto a las ganancias quede a cargo de las empresas; el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días

Los bancos de todo el país estuvieron ayer de paro por una medida de fuerza convocada por la Asociación Bancaria en rechazo de la oferta de aumento salarial que recibieron de las cámaras del sector y en reclamo de que sean las empresas las que se encarguen del pago de parte del impuesto a las ganancias, que actualmente abonan los trabajadores.

La huelga por 24 horas se realizó “en todas sus modalidades, presencial y teletrabajadores, con desconexión y sin operar”, informó el gremio, que conduce el diputado nacional Sergio Palazzo (Frente de Todos). Se reclamó que “el sector empresario se haga cargo de parte del impuesto a las ganancias que hoy pagan los trabajadores”, señalaron fuentes sindicales que citó la Agencia Télam. El Ministerio de Trabajo dictó a las 12.30 la conciliación obligatoria por 15 días por lo que a partir de mañana se normalizará la atención en los bancos.

El paro se comenzó a definir el jueves pasado, cuando fracasó la reunión paritaria en el Ministerio de Trabajo. Palazzo señaló en esa oportunidad que era central el reclamo del pago de Ganancias por parte de las empresas.

La oferta salarial que rechazó el gremio que conduce Palazzo, según indicaron las cámaras empresariales en un comunicado, fue “de 29,5% en el semestre (11,5 % para enero y febrero, 9% en marzo y 9% en mayo, con revisión en ese mes).

“Las asociaciones de bancos expresan su voluntad de continuar el diálogo en el ámbito paritario para arribar a un acuerdo, tal como lo han hecho en los últimos años, en los que se honraron todos los pactos salariales”, se subrayó en el comunicado, que firmaron la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la república Argentina (Abappra),la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba).

Las cámaras recomendaron a los clientes que “posterguen los trámites presenciales” y aseguraron que estarán activos servicios como “home-banking, aplicaciones de bancos, billeteras electrónicas y cajeros automáticos”.

“El reclamo que le hacemos a los bancos es sobre el impuesto a las ganancias porque el salario no es ganancia. Es una discusión que tenemos que dar y no hay marcha atrás. Mientras tanto hay un proyecto de Sergio Massa para debatir en el Congreso cuando el Pro se digne a trabajar”, dijo la secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad del gremio, Claudia Ormachea, a Radio Provincia.

Ormaechea, que además es diputada nacional del Frente de Todos, añadió: “La Bancaria habla de paritaria no se refiere solamente a un porcentaje de aumento salarial, sino de otros derechos que hacen a la vida y la salud de los trabajadores. Los bancos nunca pierden y se la llevaron afuera. Tiene que haber distribución, no solo con los bancarios, porque hemos demostrado solidaridad con otros gremios”.

