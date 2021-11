José Delguy: «Seis años de trabajo planificado y realizado nos respaldan en los barrios»

Compartir

El candidato a concejal por el sublema Valores Ciudadanos, José Delguy, resaltó el lazo «cercano y de confianza» que tienen los candidatos del intendente Jofré con los vecinos y manifestó que se debe a la presencia de todas las áreas del Municipio en los barrios durante todo el año.

«Le hemos demostrado al vecino con seis años de trabajo planificado y materializado que estamos presentes en el escenario político y en el territorio transformando los barrios y modernizando la ciudad. Hemos cumplido con nuestra palabra y esa es la fortaleza y el lazo que nos une a los vecinos que nos reciben con amor en cada barrio porque saben de nuestro compromiso y siempre nos vieron y nos ven trabajando», dijo el actual subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo de la Municipalidad.

Explicó el candidato a concejal que la agenda política más urgente en cuanto a los pedidos de los vecinos marca una necesidad de oportunidades de trabajo y al respecto argumentó que “los números hablan y desde la Escuela de Artes y Oficios trabajamos y hoy más de 4.000 formoseños se capacitaron y tuvieron la oportunidad de construir sus emprendimientos y con eso mantener a sus familias y más de 600 emprendedores nos acompañan en las ferias cada fin de semana y eso también es una oportunidad de trabajo”.

A días de los comicios, concreto y convencido sobre la campaña y la recta final al 14 de noviembre, expresó: «No son tiempos para salir a improvisar de qué manera van a conseguir votos porque el vecino no se lo merece. La confianza se gana con una gestión ordenada, transparente, sobre todo presente y que le mejora la calidad de vida a cada formoseño.»

Para finalizar, comentó que «sólo hay que caminar unas cuadras tanto en el centro como en los barrios y pensar cómo estaban esos lugares hace seis años y como están ahora» y remarcó: «Si los discursos no se acompañan con políticas públicas concretas no sirven. Quienes trabajamos en la gestión del intendente Jofré podemos nombrar todo lo que hemos hecho porque tenemos sobrados ejemplos de cómo venimos transformando no sólo la ciudad sino también la vida de los formoseños y cómo planificamos la continuación del proyecto municipal de ciudad más inclusiva, turística, sustentable y moderna.»

