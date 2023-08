Juegos Evita: todos listos para Mar del Plata

El deporte adaptado de Formosa definió tres equipos para los Juegos Evita de Mar del Plata. Dos de ellos en atletismo –sub 14 y sub 18- y el restante para varios deportes de conjunto donde, en algunos casos, será la primera participación de la provincia.

En el Complejo Juan Pablo II se realizó esta mañana la premiación para lo que en principio se anunciaba como Provincial de atletismo adaptado en sub 14 y sub 18, pero se sacó provecho de la ocasión para definir a los atletas que se pondrán la camiseta de Formosa en la cita Nacional en otras disciplinas, tales como el tiro con arco, tenis de mesa, para voley, para badminton y goalball.

En cuanto a la competencia que sirvió para clasificar a los atletas, se realizó en dos etapas con las pruebas de velocidad en el campo de juego del Polideportivo de Obras Públicas. Mientras que los saltos y lanzamientos se cumplieron en el predio del Juan Pablo II.

Al tratarse de dos categorías en atletismo fueron numerosas las pruebas con la necesidad de recurrir a series clasificatorias en muchos casos. En total fueron más de 200 los participantes que buscaron un lugar en el equipo para estar en Mar del Plata.

Los clasificados, en cada categoría, en sub 14 fueron estos: Intelectuales: Lucas Rivero de Tatané, Daniel Cáceres de Herradura y Diana Martínez de Belgrano.

Motores: Tobías Peralta de Belgrano, Joaquín Villalba de Laishí y Milagros Correa de Herradura.

PC: Brenda Frías de Villa Dos Trece, Betiana Sosa de Laishí y Santiago Chauque de Las Lomitas.

Ciegos y disminuidos visuales: Valentina Alcaraz de Tatané, Valentina Torres de Herradura y Joaquín Forte de Formosa.

En sub 18, los clasificados fueron estos: Intelectuales: Heber Velazco de General Güemes, Gabriel Vidal de Villa Dos Trece, Solange Salvatierra de Villa Dos Trece y Solange Salvatierra de Villa Dos Trece.

Motores: Luz Barrios de Pirané y Mario Cano de Laishí.

PC: Bárbara Molina de Clorinda, Angel Peña de Clorinda y Luis Cancino de Las Lomitas.

Ciegos y disminuidos visuales: Salvador Quintana de Formosa, Abigail Molina de Tatané y Araceli Acosta de Herradura.

Síndrome de Down: Aldana Martínez de Clorinda.

Los profesores que viajan con los equipos de atletismo son estos: Isabel Falcón, Angélica Zorrilla, Rebeca Ibarra, Belén Palma, Marisela Cáceres, Alejandra Leguizamón, Mirta Llanos, Aníbal Lencina, Saúl Ruiz Díaz, David Fernández, Oscar Zitterkopf, Jorge Mendoza, Carlos Báez, Marcos Martínez, Mario Benítez, Gonzalo Pereyra, Claudio Fernández y Carlos Melgarejo.

Como se dijo, también fueron definidos los equipos en otras disciplinas adaptadas. Así quedaron: Tiro con arco: Milena Sánchez y Ramón Villalba con los profesores Edgardo Ortiz y Rocío Arce.

Tenis de mesa: Yoselín Santa Cruz, María de Los Milagros y Lautaro Lucero. Laura Moreira la profesora.

Goalball: Benjamín Ríos, Mirco Ortiz, Milagros Jaime y Lailén Meza. Con los profesores Facundo De Micheli y Cristian Poh.

Paravóley: Efrén Fernández, Milagros Franco, Aldaña Quiñónez, Julieta Báez y Carlos Sosa. Acompañarán los profesores Manuel Barrios y Andrea Nuñez.

Parabadminton: Celeste Talavera con el profesor Fidel García.

