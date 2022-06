Juegos Juveniles: Clorinda y El Bañadero resultaron campeones en el vóley sub 14

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Los Juegos Juveniles Formoseños coronaron nuevos campeones. En esta ocasión en vóley para la categoría sub 14 donde Clorinda se quedó con el Provincial en la rama femenina y El Bañadero obtuvo el masculino.

Los dos torneos se jugaron de manera simultánea en el Polideportivo Cincuentenario desde el jueves hasta este sábado al mediodía donde se cerró con la premiación. Un final que contó con mucha presencia de familiares, tanto de capital como de algunos puntos del interior, que aprovecharon el sábado para no perderse el tramo decisivo ya que para esta jornada quedaban por disputarse las semifinales y finales en cada rama.

Como se marcó, en la tarde del jueves arrancó todo con el torneo de las chicas con los participantes afrontando la fase clasificatoria en cuatro zonas con tres integrantes, tres de ellas, y la restante con dos. A: Clorinda, General Belgrano y El Potrillo. B: Formosa, Las Lomitas y Río Muerto. C: Palo Santo, Villa Escolar e Ingeniero Juárez. D: Buena Vista y Laguna Yema.

Los cuatro mejores de cada grupo avanzaron a las semifinales donde Clorinda superó a Las Lomitas por 2 sets a 0 y Palo Santo a Buenas Vista por 2 a 1. En el partido final, el elenco de Clorinda no dejó dudas dominando los dos parciales. Se llevó el primero por 25 a 11 y en el segundo mantuvo su nivel y repitió los mismos números: otro 25 a 11 para llevarse el título.

Las flamantes campeonas del Provincial, las chicas de Clorinda, fueron estas: Constanza Sotelo, Giuliana Romero, Nara Duarte, Tatiana Bonnet, Constanza Torres, Valentina Santa, Magalí Martínez, Milagros Arévalos y Priscila Lovera.

En cuanto al masculino el torneo tuvo a los equipos en cuatro zonas con tres integrantes cada una. A: Ibarreta, Mansilla y El Favorito. B: Formosa, Laguna Naineck y Los Chiriguanos. C: Gran Guardia, Ingeniero Juárez y Lamadrid. D: Buena Vista, Bañadero y General Güemes.

A las semifinales clasificaron los cuatro ganadores de grupos y en esta instancia El Bañadero venció a Ingeniero Juárez por 2 a 0, mientras que Formosa derrotó a Ibarreta por 2 a 0.

La final entre El Bañadero y Formosa necesitó de un tie break y con la final en femenino ya cerrada, todos los presentes “invadieron” la cancha donde se resolvía quién era el campeón entre los varones con el habitual apoyo al equipo del interior de todas las delegaciones que vienen de visita a la capital. Claro que eso iba a darse para el set que definió el juego. Antes El Bañadero se había llevado el primero con un 25 a 23 con una gran reacción en el tramo final ya que perdía 23 a 21. Formosa, representado por el elenco de Policial, respondió de gran manera en el segundo ganando 25 a 16 y así hubo que ir al tie break. El Bañadero retomó el control, mostró mucha autoridad, sobre todo luego de haber perdido el segundo, y ganó el título de campeón con un parcial final de 15 a 8.

Un festejo como no se había visto en ningún Provincial de estos Juegos vino después con muchos chicos de otras delegaciones saltando y cantando con los ganadores. Ellos fueron los campeones de El Bañadero: Gabriel Acosta, Gastón Aguirre, Nehemías Landa, Angel Leónidas, Jonathan Maidana, Heraldo Vallejos, Juan Vallejos, Facundo Mencia, Fabio Villalba y Lautaro Villalba.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp