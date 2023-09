Juliana Díaz de Gran Hermano 2022 confirmó su reconciliación con Maxi Guidici

Juliana Díaz, ex Gran Hermano y participante de este formato de concursos sorprendió a todos cuando anunció su reconciliación con Maxi Guidici. “Estamos bien, tanteando el panorama, pero bien”, contó para las redes de América, sonriente. “Se podría decir que volvimos”, aseveró, sobre la nueva oportunidad que se está dando con el cordobés.

Una vez confirmada nuevamente la pareja, Juliana habló sobre cómo se adapta con Maxi a su nueva dinámica entre ensayos de baile, promociones y reavivar el romance. En este sentido, afirmó que el cordobés irá al programa para apoyarla. “¡Obvio, sino me mato!”, respondió.

En cuanto a la opinión del ex hermanito sobre su participación en el Bailando, ella se mostró muy contenta y positiva: “Está contento, es como difícil para nosotros porque es algo totalmente nuevo, pero lo viene manejando bien”. “¿De tu bailarín qué opina?”, quiso saber la entrevistadora, para descartar posibles escenas de celos entre los novios. Juli lo descartó por completo y afirmó que con el bailarín su novio se lleva muy bien: “Ya se conocieron, mensajitos y demás, así que buena onda”.

Recordemos que Juliana Díaz y Maximiliano Guidici habían sido los primeros en formar una pareja adentro de la casa de la última edición argentina de Gran Hermano (Telefe). El amor continuó una vez que ambos quedaron eliminados del reality show conducido por Santiago del Moro y todo parecía marchar sobre ruedas. Sin embargo, a principios de julio anunciaron su separación en las redes sociales.

Fue ella, oriunda de Venado Tuerto, Santa Fe, quien blanqueó la situación luego de publicar un video suyo en el que se la ve muy conmovida contando que decidieron poner en pausa el romance. “Nos pusimos de acuerdo para ponerle puntos suspensivos a nuestra historia. Nos estamos empujando el uno con el otro para abajo y ninguno está pudiendo salir a flote”, comenzó diciendo entre lágrimas y muy movilizada por la situación.

“Somos conscientes y pudimos darnos cuenta a tiempo de que este es el momento más sano para que nosotros tengamos nuestros caminos, nuestro aire y nuestro espacio”, continuó diciendo Juliana, expresando toda su tristeza por separarse del cordobés. “Si Dios, el universo, o quién sea que sea quiere, vamos a volver a estar juntos, yo no tengo dudas”, agregó después, en un tono algo más optimista. “Sigo pensando que es el amor de mi vida y no hay nada que cambie el cariño que yo le tengo a él. Y yo creo que de su parte es igual”, cerró Díaz en su mensaje.

La química entre ambos fue instantánea y a solo tres días del comienzo del reality Juliana y Maxi ya se mostraban muy cercanos. Desde el primer día que entraron a la casa, a los dos participantes se los veía siempre juntos en varios sectores de la casa, principalmente en los sillones y en los cuartos.

Durante la primera semana de aislamiento, se dejaron ver acurrucados en una cama mientras sus otros compañeros estaban desparramados en las camas contiguas o sentados en el piso, encerrados todos en un mismo cuarto, esperando obtener las consignas de la prueba semanal.

La relación siguió, con algunos altos y bajos, durante toda la estadía de ambos dentro de la casa. Pero tras la salida de Juliana el pesar de Maxi se hizo notar. Luego, al momento del repechaje, volvió Juliana y tuvieron un reencuentro por demás fogoso. Sin embargo ye debido a algunos comentarios de ella a los demás hermanitos, revelando información del afuera, su nueva estadía fue demasiado corta y fue expulsada al poco tiempo del juego. Hoy se vuelven a dar una oportunidad, ¿será para siempre?

