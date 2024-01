Julieta Poggio compartió un misterioso mensaje y todos apuntaron a Ginocchio

Desde que Juli Poggio salió de la casa de Gran Hermano, y rompió su vínculo de dos años con Lucca Bardelli, se la vinculó con varias figuras del ambiente artístico y especialmente con Marcos Ginocchio, el ganador del reality. A pesar de eso, la mediática siempre se proclamó soltera, aunque en las últimas horas dejó un mensaje en sus redes sociales qué generó mucho revuelo.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Poggio compartió un sugerente mensaje para sus más de tres millones de seguidores. Y si bien no nombró a nadie, sus fanáticos no tardaron en adjudicárselo a una persona muy especial.

“Demasiado hermosa para ser un secreto, y si no te presume, estás soltera reina”, dice la fuerte frase que Julieta reposteó en sus historias de Instagram. Al pie, le sumó una frase propia, “Que nunca se les olvide”, demostrando que está a favor del posteo.

A raíz de esta publicación, sus fanáticos se preguntaron a quién hacía referencia con ese mensaje en el que le habla a una persona con la que está saliendo y que no tiene intenciones de hacer público el vínculo.

En ese sentido, con una de las personas que más se la vinculó durante los últimos meses fue con Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano y a quien conoció dentro del reality. Si bien ambos se proclamaron siempre como amigos, las versiones de que salían a escondidas no tardaron en llegar una vez que salieron de la casa.

En más de una oportunidad coincidieron en fiestas, lugares por trabajo y reuniones de amigos y en su momento, fuentes le confirmaron a Teleshow que los exparticipantes de Gran Hermano efectivamente estaban saliendo. Según trascendió, era él quien no quería hacerlo público porque quería ver cómo se desarrollaba un vínculo, y también porque siempre quiso mantener un perfil mediático bajo sin hablar demasiado de su vida privada.

A raíz de esta publicación de Poggio, muchos interpretaron si estaría dedicada al oriundo de Salta. Semanas atrás, Julieta hizo unas declaraciones que despertaron la ilusión de los fandoms que quieren verlos juntos. “La gente quiere dos cosas: que no haya más inflación y que vos y Marcos formen pareja … ¿Marculi va a ser real algún día?”, la consultaron en El Debate del Bailando.

Julieta fue sincera y contestó entre risas brindando un halo de esperanza. “Y nunca se sabe… Es la primera vez que tiro esa”, advirtió, dejando la puerta abierta de manera pública.

También en medio de las versiones con Marcos ella fue vinculada con otro hombre del ambiente. Se trata de Fran Stoessel, hermano de Tini, a quien conoció en una fiesta Bresh y con quien se rumoreó que estuvo a los besos. También a Ginocchio se lo relacionó con otras mujeres como la China Suárez y hasta con Coti Romero quien también fue compañera de reality. Fue ella quien aseguró haberse besado con el Primo en un after y qué Julieta se había comunicado con la correntina para preguntarle detalles del episodio.

Lo cierto es que a pesar de todas estas especulaciones, hasta el momento ni Julieta ni Marcos salieron a aclarar estas versiones que los vinculan sentimentalmente en donde se habla de una relación que viene desde hace meses y que los hermanitos se están conociendo desde otro lugar.