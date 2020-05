Julio César Falcioni dejará de ser DT de Banfield

Compartir

Ayer no fue un día más para Banfield. Una vez que terminó la sesión de entrenamiento y el contacto virtual entre el cuerpo técnico y los futbolistas del conjunto del Sur de la provincia de Buenos Aires, una noticia sorprendió a todo el plantel.

Julio César Falcioni tomó la palabra y les anunció a sus dirigidos que deja su cargo como entrenador del equipo del club al que llevó a la gloria deportiva en aquel torneo Apertura 2009, el primero en la historia de la institución en la máxima categoría del fútbol argentino.

Esta decisión del Emperador pone final a la cuarta etapa del DT en Banfield, a la que arribó a comienzos de septiembre del año pasado cuando Hernán Crespo renunció al puesto. A sus 63 años y después de atravesar una de las etapas más complicadas de su vida luego de padecer un cáncer de laringe, Falcioni se hizo cargo del equipo en una situación complicada en la lucha por mantener la categoría.

Ante el escenario actual que padece el fútbol en Argentina, suspendido por el avance de la pandemia de coronavirus y sin todavía una fecha estimada para el regreso de los planteles a la práctica en las instalaciones de los clubes, el ahora ex entrenador de Banfield licenció a los jugadores del primer equipo y les informó de su decisión de dar un paso al costado en el rol de conductor del grupo.

Como ya se había comentando desde antes que volviera a ser el DT del Taladro en reemplazo de Crespo, todo indica que Julio César se transformará en el Manager de la institución fundada el 21 de enero de 1896. Lo que todavía resta definir es cuando tomará las riendas de las decisiones que tienen que ver con la logística y el armado del plantel. Seguramente tomará posesión del cargo en diciembre, una vez que la situación deportiva post pandemia ya esté definida.

El hombre apuntado por la dirigencia de Banfield para reemplazar a Falcioni es un hombre que tiene una relación íntima con la historia del club. Javier Sanguinetti, una leyenda para el Taladro. El ex marcador central del equipo, que sólo visitó la camiseta de Racing por una temporada y jugó toda su carrera en el club que lo vio nacer, fue elegido por Julio César para que ocupe su lugar.

Una vez que se retiró en 2008 después de casi dos décadas como futbolista, Sanguinetti se sumó al cuerpo técnico de Falcioni y se convirtió en su ayudante de campo. Juntos festejaron el título que logró Banfield en el 2009 y también los dos que consiguió el Emperador en su etapa como DT de Boca. Luego de acompañarlo en sus experiencias en All Boys, Quilmes y la Universidad Católica, de Chile, el ex defensor inició su carrera como DT en el fútbol de Paraguay. Entre 2016 y 2019 fue el director técnico de Sol de América -en dos etapas- y en Sportivo Luqueño. Una vez que se confirmó la nueva experiencia de Falcioni como entrenador de Banfield el año pasado, Sanguinetti volvió a sumarse al cuerpo técnico del histórico DT.

Una etapa gloriosa llegó a su fin en Banfield. El hombre que superó una dura enfermedad, que tuvo alimentarme por el estómago por las crudas consecuencias que sufrió, deja el club al que llevó a lo más alto del fútbol argentino. Como entrenador del Taladro dirigió al equipo en 283 partidos con un saldo de 113 victorias, 86 empates y 84 derrotas. Pero la marca de aquel título que ya tiene más de una década será inolvidable.