JxC de Formosa participó de mesas de trabajo y del relanzamiento de la campaña de Bullrich

En otro punto fuerte del relanzamiento de su campaña electoral, la candidata a presidente de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich encabezó ayer en la ciudad bonaerense de Pilar un encuentro con más de 500 intendentes y candidatos de Buenos Aires y del interior del país, del cual participaron legisladores de Juntos por el Cambio de nuestra provincia.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el diputado provincial de la Unión Cívica Radical Miguel Montoya señaló: “estamos en la ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires, legisladores provinciales de todo el país e intendentes de Juntos por el Cambio porque vinimos a participar de una jornada con Patricia Bullrich en donde hay un panel de economistas, politólogos y también la vamos a escucha a ella”.

“La idea es hacer un feedback, es decir, hay mesas de trabajo donde nos van a dividir por regiones del país para hacer un análisis de dónde estamos parados en cada provincia; luego el panel de economistas nos va a trazar cuales son los lineamientos del Programa Económico que plantea Patricia Bullrich, y después harán lo propio los analistas políticos para explicarnos cómo debemos encarar desde el mensaje político el desafío del 22 de octubre”, señaló el diputado.

Analizando el panorama actual, Montoya señaló que “uno tiene ahora un desafío electoral, donde debe tener en claro un mensaje político porque en definitiva lo que hay que hacer es convencer al elector de todo el país de que esta es la mejor propuesta”.

“Estamos acá para escuchar de propia boca de la candidata a presidente y de los economistas un plan concreto y realizable, que además se viene estudiando desde hace mucho tiempo. El desafío nuestro es traducirlo al llano, bajarlo al territorio y hacer que ese plan sea atractivo para la mayoría de los argentinos”, continuó.

Consultado por la visión de Estado que tiene su espacio respondió: “si hay algo que rescato de la aparición de Milei y de la discusión política es que para bien o para mal, es que estamos discutiendo en esta campaña electoral ideas, visiones y una ideología de cara a cómo se tiene que plantar el Estado ante la sociedad. Salimos del marketing político, de los slogans las caras bonitas, Milei lo que hizo fue sacudir el sistema político tradicional y hoy estamos debatiendo ideas concretas de cómo tiene que pararse el Estado, el mercado y demás”.

“Juntos por el Cambio tiene una posición concreta y firme de cómo tiene que funcionar el Estado de cara a la sociedad, es decir debe tener un papel preponderante”, dejó en claro.

“Para nosotros el Estado es absolutamente necesario, el problema que tenemos en Argentina desde hace mucho tiempo es cómo funciona. Hay quienes dicen que funciona mal entonces debemos sacarlo, pero nosotros decimos que hay que reformar lo que sea necesario para que funcione bien, no podemos dejar todo librado al mercado y que gane el más fuerte. La visión que tiene la Unión Cívica Radical dentro del espacio de Juntos por el Cambio es: Estado presente, pero eficiente”, sentenció el radical.

Discurso de Patricia Bullrich

Por otro lado, la candidata a presidente brindó un discurso de cierre del encuentro donde señaló: “yo quiero ser la presidenta más austera de la historia de la Argentina. Nosotros necesitamos un Juntos por el Cambio donde el poder no nos cambie, tenemos que ser ciudadanos comunes y seguir recorriendo nuestros pueblos, trabajando como siempre, con total y absoluta austeridad”.

Seguidamente dijo que la coalición opositora es “la única fuerza que puede cambiar la terrible situación de angustia que están viviendo los argentinos” y también hizo autocrítica: “Fuimos gobierno, tuvimos fallas, las reconocemos, no las ponemos debajo de la alfombra. Pero aprendimos y sobre eso hemos construido. Tenemos la decisión de generar un cambio profundo y verdadero, con un equipo que va a dar una batalla cultural contra el kirchnerismo que se quiere quedar para siempre en el poder. Por eso hay que trabajar juntos por el proyecto nacional, provincial y municipal”.

Al referirse a su objetivo de hacer un gobierno austero, Bullrich le hizo un guiño al radicalismo: “recuerdo a (Arturo) Illia, un presidente que iba con su maletín y seguía trabajando como médico. La austeridad tiene que ser de todos, concejales, intendentes, legisladores, legislaturas y ministerios austeros. Porque la gente lo que siente es que únicamente ha venido dando todo para que crezca una burocracia política y decrezca su capacidad de consumo, de bienestar y de progreso”.

“Sepan que la gente les va a creer mucho más por lo que ustedes hagan, por lo que muestren de sus acciones y en sus vidas, que por lo que digan. Seamos personas comunes porque el pueblo necesita eso, ética y austeridad”, sostuvo la ex ministra de Seguridad.

Por último, también destacó la necesidad de que el país revalorice la educación pública: “Vamos a defender la educación pública en la Argentina -aseguró Bullrich-. Somos hijos de la educación pública, sobre eso debatieron Alberdi con Sarmiento; Alberdi decía que no teníamos que hacer obligatoria la educación, que debían educarse los que quisieran, y Sarmiento dijo no, la educación tiene que ser obligatoria, para que todos partiesen desde el mismo lugar, con la misma oportunidad. Y la Argentina se hizo grande con la educación pública, con una escuela en cada pueblo”.