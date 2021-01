Koeman habló sobre la filtración del informe técnico del Barcelona y sorprendió con su análisis

Compartir

Las últimas horas del Barcelona se vieron sacudidas por la filtración de un informe de circulación interna que da detalles de la actual conformación del plantel y de los planes de contrataciones en el corto plazo. El documento confeccionado por la secretaría técnica encabezada por Ramón Planes, que puntualiza en la situación de ciertos jugadores -sobre todo, defensores- con nombre y apellido, trascendió a la prensa y generó cierto conflicto en el seno del club.

En ese marco, el entrenador Ronald Koeman dio su visión sobre lo ocurrido. “Siempre es importante que el club trabaje para mejorar la plantilla. Si no es ahora, será en verano. No me molesta que el club haga este trabajo. Los jugadores tampoco pueden estar molestos. No veo problema”, dijo el holandés en la conferencia de prensa previa al duelo ante Athletic Bilbao por la fecha número 21° de la Liga española.

El DT intentó desdramatizar la situación, al mismo tiempo que destacó el trabajo del hombre que está al frente de la secretaría técnica del club: “Mi trabajo es preparar el equipo para los partidos y el trabajo de Ramón Planes es mejorar nuestra plantilla, y si salen cosas que explica él sobre esto… No he visto mucho. Mi trabajo es pensar en el partido y se habla más de otras cosas. No me interesan”.

Algunos de los nombres que sobresalen en el informe son los del francés Samuel Umtiti -por una posible salida en el próximo mercado de pases- y el del canterano Óscar Mingueza -a quien se señala como un futbolista que aún no está preparado para los partidos importantes-.

“Un jugador del Barça siempre tiene que estar preparado para todas las cosas. Umtiti ha estado un tiempo fuera, se ha recuperado bien y estamos contando con él y Mingueza ha actuado muchos partidos, le hemos dejado subir al primer equipo, ha jugado de central y de lateral. Ya veremos qué puede pasar en el futuro. Cada uno tiene que demostrar”, opinó sobre estos dos futbolistas.

Y, consultado sobre la situación del arquero Neto, uno de los futbolistas a los que el club les buscará una salida, Koeman fue tajante: “Una vez más, no voy a entrar en este tema, no es mi trabajo, tengo que preparar el partido. A final de temporada ya veremos qué pasa”.

El holandés también dio detalles de la charla que mantuvo en las últimas horas con Pep Guardiola, algo que derivó en preguntas sobre el defensor Eric García, quien podría arribar al Barcelona en el actual mercado de pases: “He hablado con Pep para felicitarlo por sus 50 años, pero no hemos hablado de Eric García porque no es mi trabajo. Sabemos que seguramente vendrá la temporada que viene y si no es posible para este enero lo aceptaremos y seguiremos adelante”.

“Ya he dicho varias veces que es una temporada donde estamos cambiando cosas, optamos por jugadores jóvenes. Hoy en día el Barça no está por ganar muchas cosas porque mejoramos pero hay que ser realista de donde venimos y de los cambios que hemos hecho. No depende de un jugador solo para decir si luchamos o no. El Barça siempre tiene que estar preparado para luchar pero hay que ser realista”, concluyó el DT con extrema sinceridad.

