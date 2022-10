L-Gante habló de su relación con Wanda Nara: «Nos estamos conociendo»

Compartir

En su visita al programa de Mirtha Legrand, el cantante se refirió a su vínculo con la empresaria

En su tercer programa de la temporada, Mirtha Legrand tuvo una de las palabras más buscadas. En esta oportunidad, visitaron a la Chiqui la modelo, bailarina, actriz y cantante Luciana Salazar, el periodista y escritor Ceferino Reato, el empresario y político Roberto García Moritán y la periodista y presentadora Marina Calabró. Pero todas las miradas se las llevó L-Gante, el cantante de cumbia 420 que está en boca de todos luego de su separación de Tamara Báez y los rumores que lo vinculan a Wanda Nara.

Desde que se supo que el artista de General Rodríguez iba a participar de la mesaza, se tejieron mil versiones sobre lo ocurrido el viernes en los estudios de Martínez donde se grabó el programa. Una de ellas se la preguntó de entrada Marina Calabró, que se reconcilió con la conductora después de más de cinco años de distancia. Pero antes de cicatrizar estas diferencias, la periodista puso sobre la mesa uno de los tantos rumores de la previa.

“Me contó tu producción que llegó en la camioneta de Wanda”, le comentó a Mirtha. Elián Ángel Valenzuela tomó un sorbo de agua y atinó a murmurar: “Cuantas producciones mienten… Se habla de lo todo lo que hecho y hasta de lo que no he hecho”; se atajó el cantante. “La pregunta es si estás con Wanda o no”, intervino Ceferino Reato. “Simplemente, la verdad. La estoy conociendo, estamos conociéndonos”. “Qué bonita que está, está preciosa”, apuntó la conductora. “Es linda mujer”, asintió L-Gante. “Y muy rápida”, acotó Mirtha cerrando de momento el tema.

Al rato, la conductora y el invitado tuvieron un respetuoso intercambio de opiniones, cuando Elián dejó en claro una actitud de Mirtha que le había molestado. “Me cayó mal desde el principio, porque me preguntó el nombre de mi hija, se lo dije, y me dijo ‘pobrecita’. Antes me caía mejor”, señaló ante las risas de la mesa. “Se lo dije con cariño, es un nombre extraño”, expreso Mirtha.

Pero el joven no tardó en cautivar a todos con su simpatía. Por caso, cuando le preguntaron si había pasado hambre, primero respondió afirmativamente y enseguida continuó con una ocurrencia. “¿Por qué hay dos tenedores?” En casa tenemos con suerte teníamos uno de cada color”, replicó generando las carcajadas de todos los invitados.

Más tarde, Calabró volvió a la carga y quiso saber si era verdad lo que había dicho Wanda sobre que L-Gante le había hecho la canción más linda”. “Un par de frases puede ser que me haya inspirado”, reconoció el artista, aunque no quiso adelantar nada. “No puedo, porque voy a filmar el videoclip y la gente me lo filtra rápido. Después la vas a escuchar y te vas a dar cuenta”, agregó ante la insistencia de la periodista.

“Ya que sacaste el tema, el señor me menciona en una de sus canciones”, intervino Luciana. “Yo no soy el que la menciona”, se defendió el músico y pasó a explicar la situación. “La frase dice ‘Las Luciana Salazar solo viven para posar’. Y no lo he dicho yo, Mero hacete cargo”, dijo mirando a cámara e interpelando a El Mero Mero por su aporte en “Titubeo”, el tema en cuestión. “No me molesta para nada”, concilió Luli.

A la hora del postre, Mirtha volvió a la carga: “¿Te enamoraste de Wanda?”, preguntó sin rodeos. “Enamorarme para mí no es algo así nomás, yo me enamoré una sola vez en la vida”, señaló en referencia a la madre de su hija. “¿Querés decir que están en pareja y todavía no quieren un blanqueo? ¿Tienen intimidad?”, insistió Calabró. “Es lo que significa, y es el método que usan los medios. Hace poco tiempo no la conocía y ahora lo estoy conociendo”, respondió el músico.

“Queres que sea tu amiga?”, siguió con el tema Luciana Salazar. “De las dos maneras podría ser interesante. Lo importante es conocerla”, replicó L-Gante. “Yo escuché que durmieron juntos”, sumó Mirtha, y Marina aportó los dichos de su ex, que había mencionado eso mismo en el programa de Karina Mazzocco. “Yo te digo que no. Y lo que diga Tamara, allá la gente que le crea. Hace unos días vi una foto llorando y al otro día era Madonna frente a la cámara. Yo respeto todo lo que piensan”, señaló. En ese punto, Mirtha le pidió disculpas por el bombardeo a preguntas y le agradeció la presencia. Y el músico pidió la palabra para decir algo más. “Nunca me negué a brindarle algo a mi hija”.

