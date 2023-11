La ayuda vital que le puede dar River a Boca en su carrera contra reloj para clasificar a la Copa Libertadores 2024

Boca es pura incertidumbre. Y son varios los factores. A la final de América perdida el sábado contra Fluminense en el Maracaná seguida por la inesperada renuncia de Jorge Almirón, se le suma la incipiente pugna por el poder en el club de la Ribera con el mano a mano que se configura entre Juan Román Riquelme y Mauricio Macri. Todo eso sin contar su pobre andar en la Copa de la Liga Profesional que lo obligó a pensar en la tabla anual o en ganar la Copa Argentina como trampolín para clasificar para la Copa Libertadores 2024. Tendrá que atravesar cuatro finales -una de ellas literal si es que sortea las semis contra Estudiantes- y también necesitará, por qué no, una mano de River.

Sí, leyó bien. Como si fuera poco y a la espera que las cuentas le den bien, Boca depende este fin de semana de River para encauzar su clasificación para la próxima edición del máximo torneo continental.

¿Cómo es esto? Al menos hasta conocer el campeón de la Copa de la Liga o el ganador de la Copa Argentina, competencia en la que el Xeneize se encuentra en carrera, la única posibilidad segura de ingresar a la Libertadores 2024 es culminar entre los mejores cuatro equipos del año del fútbol argentino.

Así las cosas y con dos fechas por delante para la finalización de la Copa de la Liga, este fin de semana será de vital importancia para los dirigidos, de manera interina, por Mariano Herrón. El escenario, producto de la casualidad, está planteado de la siguiente manera: River visitará a Rosario Central, que tiene 59 puntos y es el último equipo que está ingresando a la Libertadores, mientras que Boca, que suma 56 puntos, recibirá a Newell’s.

Es aquí donde, como siempre que ocurren estas coincidencias, las sospechas, conjeturas y especulaciones comienzan a circular y se impregnan en el ambiente. Y, sí… Si el equipo de Martín Demichelis cae en Arroyito perjudicará en forma directa a Boca.

El antecedente más reciente, que tenia un campeonato en juego y no un ingreso a una copa internacional, marca que el Millonario fue muy honorable y salió a ganar su partido. Es que el 22 de octubre de 2022, le ganó a Racing por 2 a 1, en un partido recordado por el penal malogrado por Jonathan Galván, y Boca empató por 2 a 2 ante Independiente en la última fecha de la Liga Profesional de aquel años. Esa combinación de resultados proclamó como campeón al equipo que entonces era dirigido por Hugo Ibarra.

Poco más de un año después, la situación es similar. Aunque no igual. Lo que no cambia es que en esencia River será nuevamente una especie de juez para el futuro de Boca. Aunque, claro, por más que los de Núñez vuelvan a ayudar a su rival de toda hay más factores en juego. Es que hay tres equipos con 58 puntos: Defensa y Justicia, Estudiantes y San Lorenzo separan .

Lo positivo para Boca es que el Halcón y el Ciclón jugarán entre sí, mientras que el Pincha tendrá una parada brava ante Central Córdoba, una de las revelaciones de este semestre. Sumado a los resultados de estos partidos, donde lo ideal sería un empate entre Defensa y San Lorenzo y una derrota de Estudiantes, el Xeneize debería ganar su partido y forzaría un cuádruple empate en puntos -todos con 59 unidades-.

De esta forma, los dirigidos por Herrón deberán tener un claro dos cosas: la primera es que ante Newell’s, el domingo en la Bombonera, solo sirve un triunfo, mientras que la segunda es que depende de otros tres partidos para llegar con ilusión a la última fecha. La calma y la esperanza serán fundamentales para llegar a destino.

River y Central, choque

de «potencias»

Los números reflejan que River es el mejor equipo del 2023 en el fútbol argentino. Los dirigidos por Martín Demichelis, que fueron campeones de la Liga Profesional, son el equipo que más puntos suman, y con diferencia, en la tabla general. Al momento son 84 puntos en 39 partidos, producto de 26 victorias, 6 empates y 7 derrotas. Sin embargo, el fútbol no es solo estadísticas y también es real que al Millonario le cuesta de visitante.

La postura del equipo de Micho cambia y no siempre puede ganar, de hecho, cosechó el 49% de los puntos en esa condición. Como si fuera poco, el rival de turno será Rosario Central, lleva 27 partidos invicto y ha hecho del Gigante de Arroyito una verdadera fortaleza. La última derrota del Canalla tiene fecha del 22 de agosto de 2022, cuando cayó por 1 a 0 ante Banfield.