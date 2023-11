Polonia echó a cuatro juveniles que volvieron ebrios a la concentración

En vísperas del inicio de la Copa Mundial Sub 17 de la FIFA que se disputa en Indonesia, donde este viernes se puso en marcha el certamen con varios partidos, estalló un escándalo con uno de los rivales de la Argentina en el Grupo D: cuatro jugadores de la selección de Polonia fueron expulsados de la concentración por ausentarse del hotel durante la noche y regresar en estado de ebriedad, un acto de indisciplina muy grave a horas de su debut ante Japón.

Se trata de Oskar Tomczyk, Filip Wolski (Lech Poznań), Filip Rózga (Cracovia) y Jan Łabędzki (ŁKS), quienes debieron rearmar sus maletas para abandonar la concentración. La Asociación Polaca de Fútbol (PZPN) confirmó la decisión de separar a estos jóvenes futbolistas a través de un comunicado oficial.

“Por conducta antideportiva y violación del reglamento, el cuerpo técnico de la selección Sub-17 decidió sacar a cuatro jugadores del grupo con efecto inmediato”, escribieron.

Según informó el periódico local Gazeta Wyborcza, todo sucedió en la noche del domingo al lunes. Los mencionados integrantes del plantel decidieron salir de fiesta en la ciudad de Bandung, capital de la provincia Java Occidental. El plantel a cargo del entrenador Marcin Włodarski viajó a Indonesia el pasado 31 de octubre para aclimatarse a las condiciones de lugar de cara al torneo, por lo que llevaban varios días concentrados.

El pasado domingo, el combinado polaco había disputado en Bali su último partido de entrenamiento antes del comienzo de la Copa del Mundo y empataron 2-2 contra Estados Unidos, con goles anotados por Mike Huras y Filip Rózga, quien esa noche salió “de juerga” con Wolski, Tomczyk y Łabędzki. No fueron encontrados en sus habitaciones de hotel y se presentaron luego bajo los efectos del alcohol. Como si fuera poco, el citado medio agregó que uno de los jugadores tenía “el arco de la ceja roto”.

La web polaca Gol24 reveló que fue Oskar Tomczyk el jugador fue hallado con un golpe en la ceja, quizás provocado por una pelea o accidente mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol. Tomczyk juega en el Lech Poznan II pero era seguido de cerca por la Real Sociedad y su nombre sonó incluso en el Manchester United.

La misma noche del escándalo, el propio Cezary Kulesza, presidente de la PZPN, llamó a los clubes de estos jugadores para informar que volverían a la mañana siguiente. Esto significa que Włodarski ahora solamente dispone de 14 jugadores de campo para el resto del certamen. Es un duro golpe para la selección polaca sub-17, que llegó a este torneo tras alcanzar las semifinales de la Eurocopa y generaba gran expectativa de cara a su estreno de este sábado 11 de noviembre ante Japón.

La Asociación Polaca de Fútbol (PZPN) ha querido gestionar con la FIFA la posibilidad de sustituir a los jugadores castigados. Si bien el reglamento del campeonato permite sustituir a un jugador dentro de las 24 horas previas al primer partido, solamente aplica en “caso de lesión o enfermedad grave”. Será cuestión de ver si el organismo que regula el fútbol mundo considera un cambio de emergencia, aunque parece poco probable.

No es el primer escándalo de esta índole que afecta a Polonia a nivel juvenil. En septiembre de 2022 se encontraron botellas de alcohol en la habitación de dos jugadores de la selección durante una concentración. Uno de ellos era Nikolaj Tudruj, de la academia del Lech.

La selección sub-17 de Polonia comenzará su participación en el campeonato este sábado 11 de noviembre con un partido contra Japón. A continuación se enfrentará a Senegal (martes 14 de noviembre) y cerrará su participación en la fase de grupos contra la Argentina (viernes 17 de noviembre).