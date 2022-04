Compartir

La víctima fue identificada como Maira Alejandra Soria, de 29 años. El femicida intentó suicidarse y finalmente se entregó. Tenía una perimetral tras una denuncia por lesiones en marzo.

El brutal femicidio de una mujer de 29 años generó conmoción en la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero. Maira Alejandra Soria fue estrangulada por su expareja, Adrián Centeno. El hombre luego acomodó el cadáver en la cama y puso a su hija a dormir con el cuerpo.

Después de ello, el femicida intentó quemarse a lo bonzo, aunque no lo logró y finalmente se entregó a la comisaría 15 con el 45% del cuerpo quemado, donde confesó el crimen: “Maté a mi ex, la estrangulé porque no me dejaba ver a mi hija”.

Según indicó el diario El Liberal, la policía encontró el cuerpo de Maira el lunes alrededor de las 6 de la mañana, en la casa que alquilaba en el barrio Menéndez. La mujer estaba recostada sobre la cama y sus pies rozaban el suelo. Al lado de ella, de espaldas, dormía su hija de 4 años, mientras que la mayor, de 6, descansaba en otra habitación.

La autopsia de Maira

reveló que murió por asfixia

El cuerpo de Soria tenía una herida cortante a la altura de uno de sus hombros y un surco morado en el cuello. Sobre el colchón había una tijera, y en la habitación encontraron dos cuchillos, uno de ellos con sangre, y una funda de almohada que según los investigadores sería el arma con la que Centeno mató a su ex.

“Tenemos un informe preliminar que nos acercaron hoy y nos dice que ella muere por asfixia, también se presenta una herida de arma blanca; pero no es causal de muerte. Tiene una herida en el hombro y en la base del cuello”, indicó el fiscal Mariano Gómez, en diálogo con Noticiero 7.

Una vecina, Cecilia Ábalos, sostuvo que las peleas en la pareja eran frecuentes y que Centeno, de 39 años, “la celaba porque ella era mucho menor que él”.

Una denuncia previa

por violencia de género

Según indicó el fiscal Mariano Gómez, Soria había denunciado a Centeno por violencia de género el 28 de marzo por lesiones leves, hecho por el cual el hombre “estuvo detenido 16 días”. No obstante, la pareja “había retomado la comunicación hace unos días”.

El fiscal aseguró cuabdo Soria denunció a Cebnteno se activó el protocolo de violencia de género. “Llamamos a la víctima e hicimos el informe, ratificando los testimonios, más el informe psicológico. Estuvo detenido 16 días. Salió excarcelado con todas las medidas, botón antipánico, prohibición de acercamiento. Estamos investigando que desde hace unos días venían teniendo una conversación efectiva. Anoche compartieron una cena y luego se produjo el desenlace que conocemos”, explicó sobre los avances de la investigación.

El acusado fue ingresado en el Centro Integral de Salud Banda, donde permanece con custodia policial.

