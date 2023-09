La Corte Suprema ordenó que la jueza Ana María Figueroa deje su cargo en la Cámara de Casación

Fue una decisión unánime del máximo tribunal. La magistrada, que había cumplido 75 años e insistía con aferrarse al puesto, tenía que resolver los expedientes Los Sauces – Hotesur y la firma del memorándum de entendimiento con Irán, en los que está involucrada Cristina Kirchner

La Corte Suprema de la Nación ordenó que la jueza Ana María Figueroa deje su cargo en la Cámara de Casación, según confirmó Infobae en las primeras horas de la tarde de este miércoles. El máximo tribunal lo decidió por unanimidad y, además, lo comunicó al Consejo de la Magistratura de la Nación y a la Cámara Federal de Casación Penal.

En el acuerdo de este miércoles y con la firma de sus cuatro integrantes —Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz— la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró el cese en las funciones de la Dra. Ana María Figueroa, ex jueza de la Cámara Federal de Casación Penal.

Para tomar la decisión —según se precisó— los jueces del máximo tribunal tuvieron en cuenta que el pasado 9 de agosto Figueroa había cumplido los 75 años de edad, límite de edad que fija la Constitución Nacional para el cese en las funciones de los jueces (art. 99 inciso 4). Además, el hecho de que la jueza no ha obtenido un nuevo acuerdo del Senado para poder mantenerse en su cargo.

Previamente, vale recordar, la Cámara Federal de Casación Penal había informado a la Presidencia de la Corte —el 8 de agosto— la situación en la que se encontraba la ex jueza Figueroa.

La Corte Suprema recordó que en el precedente “Schiffrin” del año 2017 —cuya mayoría estuvo conformada por los Dres. Maqueda, Rosatti y Lorenzetti— se restableció la validez constitucional que fijaba el límite de los 75 años y la necesidad de un nuevo acuerdo del Senado para mantenerse en el cargo, en caso de alcanzar dicha edad.

Por su lado, el Dr. Rosenkrantz en dicho precedente firmó en disidencia, considerando que dicho límite era inconstitucional.

La decisión del máximo tribunal se conoció cuando el plenario de la Cámara de Casación estaba reunido y discutiendo cómo implementar la licencia de Figueroa. El encuentro empezó 13.30: la jueza proponía tomarse licencia y renunciar si a fin de mes no le daban el acuerdo en el Senado. Imprevistamente, en la reunión se resolvió un cuarto intermedio hasta las 16.30 y fue entonces cuando se conoció la resolución. Ayer, tal como adelantó este medio, Casación registró un primer encuentro en el que hubo tensión y se conoció que la jueza evaluaba pedir a la Corte una licencia extraordinaria por 30 días.

El kirchnerismo intentó en dos oportunidades llegar al quórum para aprobar su pliego en el Senado pero no logró hacerlo.

Es importante mencionar que Figueroa era una jueza clave para la política. Ocurre que tenía para resolver los expedientes “Los Sauces – Hotesur” y la firma del memorándum de entendimiento con Irán en los que está involucrada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. La Sala I de Casación, que para esos casos integraba Figueroa, debe resolver si confirma los sobreseimientos que en esos expedientes tiene la ex presidenta o los revoca y ordena que se haga el juicio oral. Figueora ya había anunciado que dejaba su proyecto de voto en la caja fuerte de su despacho.

El llamado Fallo Schiffrin, vale recordar, es aquel por el cual el Máximo Tribunal dispuso que los jueces deben jubilarse al cumplir los 75 años de edad, salvo que cuenten con acuerdo del Senado de la Nación para la continuidad en el cargo.

A mediados de diciembre de 2022 Figueroa había sido elegida como la nueva presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país después de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por aquel entonces, la jueza fue electa por mayoría en un acuerdo general de Casación en el que se mantuvo al magistrado Mariano Borinsky como vicepresidente primero y a Daniel Petrone como vicepresidente segundo del tribunal.

Figueroa, tras ser elegida aquel diciembre del año pasado, reemplazó en la presidencia a Alejandro Slokar quien regresó a la Sala II de Casación. La presidencia de Casación, es importante mencionar, es un cargo administrativo pero tiene un peso político importante.

Tal como adelantó también este medio, diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para reglamentar lo establecido por el artículo 99 de la Constitución Nacional y evitar así futuras situaciones como la protagonizada por la jueza de Casación Penal Ana María Figueroa.

