La cotización del Dólar libre cerró en récord de $283 y la brecha cambiaria superó el 120%

El dólar libre finalizó negociado este miércoles con alza de once pesos (+4%), a $283 para la venta. El billete informal sostiene un alza de 45 pesos o 18,9% en el transcurso de julio. Así, el dólar libre superó el récord nominal intradiario de $280 de la semana pasada.

Con un dólar mayorista que terminó ofrecido a $127,82, la brecha cambiaria con el “blue” se estiró al 121,4%, la más amplia desde octubre de 2020, cuando rozó el 150 por ciento.

En tanto, las paridades bursátiles exhiben bajas marginales, aunque todavía cerca de sus valores máximos. El “contado con liquidación” operado a través del bono Global 30 (GD30C) se pacta a $290, próximo a su récord de 300 pesos, mientras que el dólar MEP se ubica en los $278 a través del Bonar 30 (AL30D).

Según el informe Latin Focus Forecast, un estudio que promedia las estimaciones de 45 consultoras y entidades financieras locales y del exterior, se proyecta un dólar mayorista a $161,31 para finales de diciembre. Hay que recordar que el dólar mayorista se acerca a los $127,59, lo que implica que debería subir de acá a fin de año casi 26,4 por ciento.

Entre las consultoras que estimaron un tipo de cambio más alto para diciembre de 2022 se destacaron Eco Go ($185 por dólar); VDC Consultora ($182,50 por dólar), LCG Consultora ($179,40), y Quantum Finanzas ($177).

En ese sentido, los contratos de dólar futuro negociados en el ROFEX marcaron posturas de $175 para el cierre de diciembre.

En lo que va de julio, la autoridad monetaria mantiene un saldo neto negativo por su intervención en el mercado de cambios del orden de los 658 millones de dólares.

La autoridad monetaria acumula en lo que va de 2022 compras netas en la plaza mayorista por unos USD 1.184 millones, un monto que representa el 16,9% del saldo neto a favor obtenido en el mismo lapso del año pasado, que acumulaba unos USD 7.024 millones al 12 de julio de 2021.

Las reservas internacionales brutas cayeron el martes en USD 61 millones y finalizaron en 40.395 millones de dólares.Será clave en materia de financiamiento del Gobierno a través de la primera licitación de deuda de julio, en medio de dudas sobre el fondeo que se obtendría para cubrir los próximos vencimientos.

En el equipo económico se plantean estrategias para intentar superar las limitaciones que impone la acumulación de compromisos de corto plazo. “Es que inversores temen al denominado ‘efecto pared’ que prevén para los próximos meses, dado que hay muchos pesos que nadie demanda y se van a precios de bienes y al dólar”, indicaron desde Research for Traders.

Con lo cual, “el mercado estará con la mirada puesta en esta licitación y verá si el Tesoro podrá ampliar los plazos. En la subasta de hoy se buscarán al menos $30.000 millones, y llegar al vencimiento más importante del mes, cuando vencen el 29 de julio unos $500.000 millones”, añadieron desde Research for Traders.

La cotización del euro cayó ayer por debajo de la del dólar por primera vez desde diciembre de 2002, rompiendo un umbral simbólico, lastrado por las perspectivas sombrías para la economía europea ante los temores de que se suspenda el aprovisionamiento de gas ruso.

En un momento de aceleración inflacionaria en Estados Unidos, que abre la puerta a una política monetaria contractiva de la Reserva Federal, el euro cotizó a 0,9998 dólares, un nivel nunca visto desde el año en que comenzó a circular.

