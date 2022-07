El Concejo Deliberante aprobó el Código de Edificación para la Ciudad de Formosa

Compartir

En la sesión del Honorable Concejo Deliberante se aprobó el Proyecto de Ordenanza por el que se propicia establecer el Código de Edificación para la ciudad de Formosa, el mismo establece todas las autorizaciones que tiene que hacer el municipio con respecto a las obras que tengan que realizar los vecinos. La modificación se comenzó a tratar en comisión desde el 10 de mayo y tuvo aporte de todos los concejales.

En este marco, la concejal (PJ) García Elena María, como miembro informante resaltó que todos los concejales realizaron sus aportes para la modificación, al mismo tiempo señaló que «la legislación actual del proyecto del Código de Edificación se llama Reglamento de Edificación y se encuentra vigente de los años 70 y luego se modificó varias ordenanzas, por lo que era necesario la modernización y la unificación en un código único».

Seguidamente, explicó que «este proyecto del Código de Edificación único son todas las autorizaciones que tiene que hacer el municipio con respecto a las obras que tengan que realizar los vecinos, ya sean estas obras nuevas, ampliaciones, refacciones, remodelaciones».

Uno de los puntos que se modificó es que el vecino no necesariamente tiene que ser propietario registrado para la modificación de su inmueble, podrá de igual manera solicitar al municipio realizar la obra para su casa.

Además incorpora un sistemas constructivos más modernos como materiales de construcción que tengan un impacto ambiental positivo.

Por otra parte, también se trabajó y modificó el proyecto para una sociedad inclusiva, se hizo un énfasis puntual en las rampas para personas con discapacidad física, «es obligatorio para todo aquel que sea propietario de una esquina y realice una obra también tiene que construir la rampa».

«Esto es importante porque queremos transformar la ciudad y que en todas las esquinas se encuentren formas de acceso para las personas que se encuentren imposibilitado para circular».

Otro es la modificación de la constitución del domicilio electrónico, «muchas veces se constituía al domicilio en la obra y no hay nadie, entonces no se puede notificar a la persona y esto crea demoras en los tramites».

Además el vecino va a tener un correo determinado donde el ejecutivo municipal va a contestar las consultas para saber el estado del expediente.

Se incorporó el concepto de vivienda social, «para flexibilizar determinados requisitos».

Asimismo señaló que por requerimientos de comerciantes se modificó las medidas de las marquesinas, «se establece la posibilidad de las marquesinas hasta dos metros y para los comerciantes hasta tres metros extendiendo hasta cuatro metros en algunos casos».

Otro de los puntos que destacó es que «el vecino tenga la posibilidad de requerir información para realizar las obras que requiera».

Por último aclaró que el Código de Edificación se encuentra en un solo cuerpo legislativo y se derogó todas las normas anteriores que se contrapongan lo que establece es código.

