La diputada Arguello pidió que el Ministerio de Educación garantice las prácticas y residencias de las carreras docentes

Compartir

Linkedin Print

Patricia Arguello, diputada provincial del bloque Floro Bogado, quien además es profesora, pidió al Ministerio de Educación de la provincia que cumpla con la resolución 1070/21 que garantiza las prácticas y las residencias de las carreras docentes en este ciclo lectivo 2021.

“Durante el periodo del ciclo lectivo 2020, debido al contexto de pandemia, estudiantes de los profesorados docentes de toda la provincia, dependientes de la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Cultura y Educación, no pudieron culminar con sus residencias que corresponden a la última etapa de las prácticas profesionales”, expuso.

“Ante esta crítica situación del contexto educativo el doctor Alberto Zorrilla Ministro de Educación, firmó la Resolución Nº 1070/21 que estableció los modos de organización que se tenían que seguir para que alumnos y alumnas de este nivel educativo puedan finalizar con sus prácticas y residencias profesionales docentes y obtener sus títulos”, explicó.

“A esta altura del año del mes de abril, los alumnados de las diferentes carreras necesitan una respuesta concreta con ejecución inmediata por parte del Ministerio de esta Resolución 1070/21 ya que cabe resaltar que en la provincia tenemos hoy 34 institutos en los cuales se cursan careras docentes, donde los alumnos necesitan hoy finalizar su etapa de formación con las Prácticas y Residencias que forman parte de la etapa final de años de sacrificio, esmero, preparación, dedicación y todo lo que demanda el cursado de cualquier carrera por la cual están exigiendo sus derechos como alumnos”, expresó.

Es importante tener en cuenta el escenario epidemiológico que se tenga en cada localidad con respecto al COVID-19, ajustado a ese contexto la Resolución Nº 1070/21, confirmó que “un total de 1.206 alumnos están en condiciones de culminar su trayecto formativo docente en los 34 institutos que hay en toda la provincia de Formosa”, según afirmaron desde la Dirección de Educación Superior.

“Lo lamentable para toda la comunidad del alumnado es que hasta ahora no pueden concretar sus prácticas docentes y exigen una respuesta”, solicitó.

“Desde el año pasado se tuvo todo el periodo para preparar los equipos de práctica en cada uno de los institutos, con las diferentes Delegaciones Zonales y así definir las acciones de cómo serán las prácticas para que el alumno residente finalice su carrera docente. Sabemos que es más que relevante el contexto actual que estamos teniendo del dictado de clases en la provincia y que en capital todavía no volvieron las clases presenciales, esto amerita por parte de cada institución tener en cuenta las formas en que se están dictando las clases según las localidades que están con la prespecialidad cuidada o la semipresencialidad y la virtualidad, de acuerdo a cada modalidad se deben adaptar las residencias a estos contextos”.

“Los profesionales docentes necesitan finalizar sus prácticas y obtener sus títulos ya que no pueden perder otro año más a la espera de poder recibirse. Necesitan culminar sus carreras para poder trabajar. Sumado a esto, está luego el lapso de tiempo que les lleva el poder abrir sus legajos en Educación y estar a la espera de conseguir un cargo en nuestro sistema Educativo”, finalizó Arguello exponiendo la situación de cientos de estudiantes.

Compartir

Linkedin Print