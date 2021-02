La dura reflexión de Cande Tinelli tras padecer desórdenes alimenticios por 12 años

Compartir

La hija de conductor subió una foto a sus redes sociales que la remontó a los años que sufrió bulimia y anorexia, con un importante mensaje a sus seguidores.

Hace dos años, en noviembre del 2018, Candelaria Tinelli hizo una fuerte confesión en una publicación en sus redes sociales: “Anorexia y bulimia desde los 15 hasta los 27. Pesando diez kilos menos que hoy. Cinco años sin menstruar. Caída extrema de pelo. Depresión y mal humor. No poder disfrutar nada. Encerrarme sola. No ver gente. Todo esto y muchas cosas más, que realmente me arrepiento de que hayan existido. Perdí tantos momentos hermosos por esta enfermedad de mierda que tomó mi vida por completo”.

Ese mensaje tuvo como finalidad, además de compartir su peor etapa de la vida, ayudar a otras jóvenes que estuvieran pasando por lo mismo. Lejos de serle indiferente, el tema la sigue ocupando y en su carácter de influencer con más de 4 millones de seguidores, compartió un posteo que invitó a la reflexión. “Quizás les parece una pelotudez, pero yo antes veía esto y no subía la foto”, dice el escrito plasmado sobre una imagen del cuerpo de la hija del conductor, que, según cuenta, años atrás no la hubiese publicado.

“Me deprimía, me ponía más obse con la restricción de alimentos, y sino vomitaba ‘castigándome’ por ser “gorda”, continúa el texto. “Qué idiota fui en darle tanta importancia y en dedicarle tanto tiempo a algo tan tan tan poco importante. Sé que hay mucha gente que sufre esto, ojalá me lean y entiendan que están perdiendo momentos de su vida que no van a volver a vivir”. Y concluye con un consejo: “Nutran su alma. Disfruten. Coman, ríanse, amen”.

De todas formas, la cantante ha decidido convertir en un lienzo su propio cuerpo en el último tiempo y, sobre él, se permitió expresar su arte a través de distintos tatuajes. También suele ser bastante particular con su vestimenta. Y se da el lujo de innovar todo el tiempo con su cabellera.

Hace unos días, la hija de Marcelo Tinelli compartió una foto en su cuenta de Instagram en la que se la veía con un nuevo corte de pelo que, rápidamente, despertó los cuestionamientos de sus seguidores. “Cortame un poquito las puntas quemadas”, escribió Lelé junto a la imagen, dando a entender que a su peluquero se le había ido un poco la mano.

“Qué linda que estás Rubi”, fue lo que le escribió enseguida su papá, junto a tres corazones, una carita enamorada y una bomba. A lo que ella le respondió: “Te amo”. Y Coti Sorokin, actual pareja de Cande, tampoco tardó en comentar. “Maguapanoviene”, puso así, todo junto, dejando en claro que le encantaba el cambio de su novia.

“A todos los que me están diciendo que me copié de Cazzu, no me copié de Cazzu: no me quedó opción porque tenía el pelo todo quemado”, comenzó diciendo la cantante. Y luego, se dirigió a la trapera a quien arrobó junto a un corazón y le dijo: “Cazzu, te amo y lo sabés”.

Acostumbrada a las críticas, Cande se tomó los comentarios con tranquilidad. Pero estaba claro que no quería que su colega se sintiera afectada por la situación. Así que, después de volver a remarcar varias veces que su intención no había sido copiarle el look, señaló: “No me queda tan bien como a Cazzu”.

En esa misma semana, había comenzado a correr el rumor de que Lelé había terminado su relación con Coti, ya que había eliminado de su cuenta todas las fotos que había subido con el cantante. Sin embargo, ella misma se encargó de explicar lo que había sucedido.

“No borré las fotos, las archivé. Cuando me enojo por algo soy muy calentona e impulsiva y hago ese tipo de boludeces. Pero en ningún momento me separé, ni me peleé, ni nada grave. Está todo bien, sigue todo bien y va a estar todo muy bien. Pero lo quiero aclarar porque están diciendo muchas cosas y no quiero que inventen algo que no es real”, dijo en ese momento.

